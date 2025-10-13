Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple mở ra chuẩn mực mới khi loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5 mm trên iPhone

Kiến Văn
Kiến Văn
13/10/2025 10:30 GMT+7

Quyết định loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5 mm trên iPhone từng khiến Apple trở thành tâm điểm chỉ trích của giới công nghệ.

Vào thời điểm iPhone 7 ra mắt năm 2016, nhiều người cho rằng đây là bước đi ép buộc người dùng mua thêm phụ kiện, đặc biệt là tai nghe không dây. Nhưng gần một thập kỷ sau, khi hầu hết các hãng sản xuất điện thoại đều đi theo hướng tương tự, những lợi ích của việc "khai tử" giắc tai nghe mới dần được nhìn nhận rõ hơn.

Khi những lời phàn nàn về iPhone năm nào hóa ra là vô nghĩa - Ảnh 1.

Sự biến mất của jack cắm 3,5 mm đã mở ra tương lai mới cho smartphone

ẢNH: findarticles

Khi iPhone dám 'hy sinh' giắc tai nghe để đổi lấy tương lai điện thoại

Trước hết, việc loại bỏ cổng 3,5 mm đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện độ bền và khả năng chống nước của điện thoại. Giắc tai nghe là một trong những điểm dễ bị nước và bụi xâm nhập nhất trên thiết bị. Khi cổng này biến mất, các nhà sản xuất có thể dễ dàng bịt kín thân máy, từ đó giúp nâng cao chỉ số bảo vệ IP chống nước và bụi. Những mẫu điện thoại đạt chuẩn IP68 hiện nay có thể chịu được việc ngâm nước trong nhiều phút mà không bị hư hại - điều khó có thể đạt được nếu vẫn còn giắc cắm tai nghe truyền thống.

Thứ hai, xu hướng chuyển sang sử dụng cổng USB-C đã giúp đơn giản hóa trải nghiệm của người dùng. Chỉ với cổng duy nhất, người dùng có thể sạc pin, truyền dữ liệu và thậm chí nghe nhạc với chất lượng âm thanh kỹ thuật số. Cổng USB-C không chỉ cho tốc độ truyền tải cao mà còn hỗ trợ âm thanh lossless thông qua chuẩn USB audio. Ngày nay, nhiều mẫu tai nghe cao cấp như AirPods Max hay Sennheiser MOMENTUM 4 đều hỗ trợ kết nối qua USB-C, điều đó cho thấy xu hướng đồng bộ hóa hệ sinh thái thiết bị đang ngày càng rõ rệt.

Đập hộp iPhone 17 Pro Max màu cam hot nhất hiện nay: Giá 45 triệu có xứng đáng?

Bên cạnh đó, việc loại bỏ giắc tai nghe còn giúp các nhà sản xuất có thêm không gian để cải thiện phần cứng bên trong. Dù chỉ chiếm vài milimet, giắc tai nghe vẫn yêu cầu cấu trúc hình trụ và mạch điện riêng. Loại bỏ chi tiết này đồng nghĩa với việc có thêm chỗ để tăng dung lượng pin, mở rộng hệ thống tản nhiệt hoặc cải thiện phản hồi xúc giác. Kết quả là những mẫu smartphone hiện đại không chỉ mỏng hơn mà còn mạnh mẽ và bền bỉ hơn so với trước đây.

Nhìn lại, quyết định từng bị xem là "ngược đời" của Apple đã mở ra một chuẩn mực mới cho toàn ngành. Khi công nghệ không dây ngày càng phát triển và người dùng quen với sự tiện lợi của tai nghe Bluetooth, giắc cắm 3,5 mm dần trở thành một phần của quá khứ. Chính sự thay đổi táo bạo ấy đã giúp điện thoại ngày nay đạt đến độ hoàn thiện như chúng ta đang thấy.

Tin liên quan

Hãy bỏ qua iPhone 7 và chờ phiên bản iPhone năm 2017

Hãy bỏ qua iPhone 7 và chờ phiên bản iPhone năm 2017

Có khả năng iPhone 7 năm nay sẽ không khác nhiều với iPhone 6, mà phải sang năm 2017, Apple mới tung ra chiếc iPhone hoàn toàn mới về mặt thiết kế.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone jack âm thanh USB-C smartphone Apple
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận