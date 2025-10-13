Apple mở ra chuẩn mực mới khi loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5 mm trên iPhone

Vào thời điểm iPhone 7 ra mắt năm 2016, nhiều người cho rằng đây là bước đi ép buộc người dùng mua thêm phụ kiện, đặc biệt là tai nghe không dây. Nhưng gần một thập kỷ sau, khi hầu hết các hãng sản xuất điện thoại đều đi theo hướng tương tự, những lợi ích của việc "khai tử" giắc tai nghe mới dần được nhìn nhận rõ hơn.

Sự biến mất của jack cắm 3,5 mm đã mở ra tương lai mới cho smartphone ẢNH: findarticles

Khi iPhone dám 'hy sinh' giắc tai nghe để đổi lấy tương lai điện thoại

Trước hết, việc loại bỏ cổng 3,5 mm đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện độ bền và khả năng chống nước của điện thoại. Giắc tai nghe là một trong những điểm dễ bị nước và bụi xâm nhập nhất trên thiết bị. Khi cổng này biến mất, các nhà sản xuất có thể dễ dàng bịt kín thân máy, từ đó giúp nâng cao chỉ số bảo vệ IP chống nước và bụi. Những mẫu điện thoại đạt chuẩn IP68 hiện nay có thể chịu được việc ngâm nước trong nhiều phút mà không bị hư hại - điều khó có thể đạt được nếu vẫn còn giắc cắm tai nghe truyền thống.

Thứ hai, xu hướng chuyển sang sử dụng cổng USB-C đã giúp đơn giản hóa trải nghiệm của người dùng. Chỉ với cổng duy nhất, người dùng có thể sạc pin, truyền dữ liệu và thậm chí nghe nhạc với chất lượng âm thanh kỹ thuật số. Cổng USB-C không chỉ cho tốc độ truyền tải cao mà còn hỗ trợ âm thanh lossless thông qua chuẩn USB audio. Ngày nay, nhiều mẫu tai nghe cao cấp như AirPods Max hay Sennheiser MOMENTUM 4 đều hỗ trợ kết nối qua USB-C, điều đó cho thấy xu hướng đồng bộ hóa hệ sinh thái thiết bị đang ngày càng rõ rệt.

Bên cạnh đó, việc loại bỏ giắc tai nghe còn giúp các nhà sản xuất có thêm không gian để cải thiện phần cứng bên trong. Dù chỉ chiếm vài milimet, giắc tai nghe vẫn yêu cầu cấu trúc hình trụ và mạch điện riêng. Loại bỏ chi tiết này đồng nghĩa với việc có thêm chỗ để tăng dung lượng pin, mở rộng hệ thống tản nhiệt hoặc cải thiện phản hồi xúc giác. Kết quả là những mẫu smartphone hiện đại không chỉ mỏng hơn mà còn mạnh mẽ và bền bỉ hơn so với trước đây.

Nhìn lại, quyết định từng bị xem là "ngược đời" của Apple đã mở ra một chuẩn mực mới cho toàn ngành. Khi công nghệ không dây ngày càng phát triển và người dùng quen với sự tiện lợi của tai nghe Bluetooth, giắc cắm 3,5 mm dần trở thành một phần của quá khứ. Chính sự thay đổi táo bạo ấy đã giúp điện thoại ngày nay đạt đến độ hoàn thiện như chúng ta đang thấy.