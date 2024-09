Apple mời chào người dùng Android chuyển sang iPhone 16

Không chỉ nêu bật nhiều lần trong bài phát biểu quan trọng tại sự kiện ra mắt iPhone 16, Apple cũng mang đến tab Switch from Android chuyên dụng trên trang web của hãng. Cụ thể, cả hai trang giới thiệu iPhone 16 và 16 Pro đều có tab "Switch from Android to iPhone" chuyên dụng, nằm cùng các tab chính khác như Specs, Overview và Pricing. Mặc dù đã thực hiện tương tự khi ra mắt iPhone 15 nhưng mục Switch from Android dành cho iPhone 16 cho thấy việc chuyển đổi diễn ra dễ dàng như thế nào.



Trang web giới thiệu iPhone 16 có tab dành riêng để lôi kéo khách hàng Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trang này đặt các giao dịch của nhà mạng và giao dịch đổi máy lên hàng đầu, khiến quá trình chuyển đổi trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, có một lỗi nhỏ trong giao dịch đổi máy được đề cập trên trang web, ghi là "up to $95 off", trong khi trang đổi máy thực tế cung cấp mức tiết kiệm đáng kể hơn nhiều: giảm giá tới 390 USD cho Galaxy S23 Ultra hoặc 285 USD cho Pixel 8 Pro.

Sau đó, trang này nêu bật các tính năng chính khác của iPhone 16, chẳng hạn như Apple Intelligence có thể thuyết phục người dùng Android đã quen thuộc với các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyển sang iPhone. Trang này cũng nêu bật ứng dụng Move to iOS để dễ dàng chuyển dữ liệu và nhấn mạnh độ bền và thời lượng pin của iPhone 16.

Ngoài ra, trang còn nêu bật các tùy chọn tùy chỉnh mới của iOS 18 và việc đưa cổng USB-C vào iPhone 16, một tiêu chuẩn mà hầu hết điện thoại Android đã có trong hơn 5 năm. Trang này cũng tập trung vào chất lượng video vượt trội của iPhone 16, một điều mà hầu hết chủ sở hữu smartphone Android đã chỉ trích.

Bên cạnh tab Switch from Android chuyên dụng, Apple cũng nói về việc chuyển sang iPhone 16 dễ dàng như thế nào khi ra mắt iPhone 16. Apple đã giới thiệu cách Siri, dựa vào Apple Intelligence, có thể hướng dẫn người dùng từng bước thực hiện các tác vụ cơ bản như xóa ảnh trùng lặp, điều này sẽ giúp người dùng mới (tức những người chuyển từ Android) dễ dàng học và sử dụng các chức năng thiết yếu trên iPhone mới.

Mặc dù iPhone nắm giữ một thị phần đáng kể tại Mỹ (khoảng 60%) nhưng Android vẫn thống trị toàn cầu khi đạt khoảng 70% thị phần, Có vẻ Apple đang nỗ lực thuyết phục những người dùng Android này chuyển sang iPhone.