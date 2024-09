iPhone 16 có thể bán hết nhanh, người dùng nên quyết định sớm

Đơn đặt hàng trước iPhone 16 sẽ được Apple mở vào thứ sáu (ngày 13.9) trước khi bán ra thị trường vào một tuần sau đó. Nếu đang mong chờ sản phẩm này, người dùng có thể cần phải đưa ra quyết định nên mua mẫu nào càng sớm càng tốt sau khi sự kiện ra mắt kết thúc bởi Apple thường bán hết sớm trong thời gian đặt hàng trước và có khả năng tiếp tục trong năm nay.



Dòng iPhone 16 có thể cháy hàng trong những ngày đầu mở bán ẢNH: APPLE

Theo bài đăng từ nhà phân tích Ming-chi Kuo trên Medium, Apple sẽ sản xuất khoảng 88 - 89 triệu chiếc iPhone 16 trong năm nay. Con số này giảm nhẹ so với 91 triệu đơn đặt hàng iPhone 15 vào năm ngoái trong cùng kỳ, tuy nhiên vẫn cao hơn so với ước tính trước đó là 87 - 88 triệu chiếc iPhone 16.



Nhu cầu cao hơn đối với mẫu iPhone 16 cơ bản có thể là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng nhẹ. Nếu dữ liệu từ ông Kuo chính xác, tỷ lệ phân chia đơn đặt hàng đối với dòng sản phẩm này sẽ tương ứng cho iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max lần lượt là 26%, 6%, 30% và 38%. Cũng theo ông Kuo, Apple sẽ sản xuất 9 triệu chiếc vào tháng 8, trong khi vào tháng 9 là 16 triệu chiếc. Trong số này, 15 - 17 triệu chiếc sẵn sàng cho giai đoạn đặt hàng trước.

Đây thực sự là con số khiến mọi người quan tâm. Có thể không chính thức nhưng ít nhiều mọi người hiểu rằng sẽ có tối đa 17 triệu chiếc iPhone 16 sẵn sàng để vận chuyển và giao đến tay khách hàng ngay trong ngày phát hành, đó là thứ sáu ngày 20.9.

Một số sản phẩm sẽ có sẵn tại các cửa hàng bán lẻ của Apple và cửa hàng của nhà mạng vì không phải tất cả sản phẩm trong kho đều có thể đặt hàng trực tuyến.

Tỷ lệ phân bổ của Apple cho thấy iPhone 16 Pro Max hút khách nhất ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE VERGE

Giả sử sự phân chia trên áp dụng cho các đơn đặt hàng trước, người dùng sẽ có cơ hội mua iPhone 16 Pro Max cao hơn bất kỳ model nào khác. Tuy nhiên, có khả năng các màu phổ biến và tùy chọn lưu trữ cơ bản sẽ hết hàng đầu tiên nếu người dùng không đủ nhanh. Bên cạnh đó, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max như thường lệ sẽ là những sản phẩm bán hết đầu tiên. Kết quả là, người dùng không nên ngạc nhiên nếu ngày giao hàng các mẫu này bị lùi sang cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

Dĩ nhiên, cuối cùng thì Apple sẽ bắt kịp nhu cầu, chỉ là công ty cần phải 'vật lộn' trong giai đoạn đầu để sản xuất đủ số lượng iPhone mà người dùng cần.

Cũng theo ông Kuo, doanh số iPhone 16 dự kiến đạt 63 triệu chiếc trong quý 4 năm nay, giảm 5 - 7% so với iPhone 15 vào năm ngoái. Doanh số này có khả năng sẽ tiếp tục giảm trong quý 3/2025, với mức giảm khoảng 53 - 55% so với quý 4/2024 do sự xuất hiện của iPhone SE 4 vào đầu năm cũng như người dùng chờ đợi iPhone 17 ra mắt tháng 9.2025.