Huawei quyết chiến Apple

"Những tác phẩm phi thường luôn tỏa sáng. 14 giờ 30, ngày 10.9, Huawei sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt và hội nghị toàn cầu ra mắt sản phẩm mới. Hãy chú ý theo dõi", tài khoản chính của Huawei bất ngờ thông báo trên Weibo hôm 2.9.

CEO Huawei Richard Yu cũng xác nhận thông tin này và cho biết: "Sản phẩm mang tính cách mạng, sáng tạo và đột phá hàng đầu sẽ xuất hiện. Đây là thiết bị mang tính thời đại mà nhiều người nghĩ rằng chúng tôi không thể làm được. Sau 5 năm kiên trì và đầu tư, chúng tôi đã biến điều không tưởng thành hiện thực".

Theo giới phân thích, "sản phẩm mang tính cách mạng" Richard Yu nhắc đến có thể là smartphone gập ba. Tháng trước, những hình ảnh đầu tiên về thiết bị đã được tiết lộ khi có người bắt gặp CEO Huawei đang dùng một smartphone màn hình gập ba trên máy bay. Hình ảnh cho thấy thiết bị có độ mỏng ấn tượng, thậm chí còn mỏng hơn một số mẫu điện thoại gập hiện nay.

Minh họa smartphone gập 3 của Huawei ẢNH: KIDANDROID RH

Theo Bloomberg, quyết định chọn ngày ra mắt sản phẩm mới vào cùng ngày 10.9 cho thấy Huawei quyết tâm đối đầu Apple. Đây sẽ là sự kiện mở màn cho cuộc đụng độ tiếp theo giữa hai gã khổng lồ công nghệ.

Tại Trung Quốc, Huawei đã đẩy Apple ra khỏi top 5 nhà sản xuất. Dữ liệu quý 2/2024 do hãng nghiên cứu Canalys công bố hồi tháng 7 cho thấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, Apple bị đánh bật khỏi danh sách 5 hãng điện thoại hàng đầu tại Trung Quốc. Thị phần của công ty giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 14%. Trong khi đó Huawei đang vươn lên mạnh mẽ với tốc độ 41% so với cùng kỳ năm 2023, tăng từ 7,5 triệu thiết bị lên 10,6 triệu thiết bị. Hãng đang chiếm khoảng 15% thị phần. Đây cũng là lần đầu tiên Huawei quay lại danh sách top 5, kể từ khi bị Mỹ cấm vận. Dòng Mate 60 với con chip 'cây nhà lá vườn' nhiều đột phá đã giúp hãng di động Trung Quốc lấy lại thị phần từ đối thủ.

Toby Zhu, chuyên gia phân tích của Canalys, cho biết việc Huawei ra HarmonyOS Next sẽ thay đổi đáng kể thị phần của công ty sắp tới. Theo GizChina, ngoài smartphone gập ba, Huawei có thể giới thiệu thêm nhiều sản phẩm mới trong sự kiện ngày 10.9.

Phiên bản mới của xe điện Aito M9 có thể được ra mắt công chúng vào cùng ngày. Xe sẽ có HarmonyOS của Huawei trên bảng điều khiển, cùng trợ lý giọng nói Celia. Aito M9 dự kiến được trang bị công nghệ tiên tiến như cảm biến LiDAR và nhận dạng khuôn mặt để khởi động.

Tại sự kiện ngày 10.9, Huawei cũng có thể giới thiệu hai đồng hồ thông minh mới là Watch GT 5 và Watch D2 . Bộ đôi dự kiến dùng hệ thống TruSense mới nhất của Huawei, cho phép theo dõi sức khỏe tốt hơn với hiệu suất được cải thiện đáng kể.

Theo giới phân tích, đây là sự kiện quan trọng, định hình lại bộ mặt của Huawei. Công ty sẽ giới thiệu loạt sản phẩm sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Điều này sẽ giúp họ củng cố danh tiếng của công ty công nghệ hàng đầu. Việc đối đầu trực tiếp Apple càng cho thấy sự tự tin của Huawei, khiến nhiều người háo hức đón chờ.