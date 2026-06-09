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Thế giới

Apple nỗ lực cứu Siri

Thụy Miên
Thụy Miên
09/06/2026 05:40 GMT+7

Tập đoàn công nghệ Apple dự kiến công bố những tính năng mới của trí thông minh nhân tạo (AI) tại hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển toàn cầu tại trụ sở ở TP.Cupertino (bang California, Mỹ) khai mạc ngày 8.6.

Đây cũng là hội nghị cuối cùng có sự tham dự của ông Tim Cook trên vai trò tổng giám đốc trước khi chuyển giao vị trí lãnh đạo. AP hôm qua dẫn lời các nhà phân tích dự báo nhà sản xuất iPhone lần này công bố những cập nhật về tính năng và năng lực AI mới, bao gồm những cải tiến chờ đợi lâu nay đối với trợ lý giọng nói Siri.

Siri ra mắt năm 2011 và hiện được cài đặt phần lớn trong số 2,5 tỉ thiết bị của Apple trên toàn cầu. Thế nhưng, hàng trăm triệu người dùng lại chọn sử dụng các ứng dụng AI đến từ OpenAI và Anthropic. Còn tại Trung Quốc và những thị trường khác, người tiêu dùng đang chuyển sang các trợ lý số có khả năng thực hiện những tác vụ phức tạp, từ quản lý lịch trình hằng ngày đến xử lý những nhiệm vụ lặp lại cho người dùng.

Trong khi đó, hai năm trước Apple từng hứa hẹn sẽ trình làng phiên bản cải tiến mạnh mẽ đối với Siri, nhưng cuối cùng lại không thể đáp ứng như kỳ vọng. Tính đến thời điểm hiện tại, Apple vẫn tiếp tục nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các tập đoàn công nghệ lớn khác trong cuộc đua AI. Nhà táo đang sử dụng mô hình AI Gemini của Google để hỗ trợ các tính năng này trên thiết bị của mình.

Apple nỗ lực cứu Siri - Ảnh 1.

Apple được kỳ vọng cải tiến trợ lý ảo Siri theo hướng tác nhân AI

Ảnh: Reuters

Dù vậy, giới phân tích nhận định Apple vẫn đang ngồi trên "mỏ vàng AI" dưới dạng dữ liệu cá nhân trên mỗi điện thoại iPhone, như email, tin nhắn, lịch trình và những thông tin khác rải rác khắp hệ điều hành và các ứng dụng. Nhờ vào dữ liệu cá nhân hóa, Siri có thể đưa ra những câu trả lời hữu dụng hơn và giúp trợ lý ảo thực hiện các tác vụ hiệu quả và giỏi hơn, theo Reuters hôm qua.

Thế nhưng, thách thức mà Apple đang đối mặt là khối lượng dữ liệu đang bị phong tỏa chặt vì tính năng bảo mật và an ninh. Các ứng dụng của bên thứ ba không thể đọc được dữ liệu của nhau trên iPhone, và thậm chí Apple cũng không thể truy cập đa số dữ liệu nếu thiếu sự cho phép của người dùng. Và nhiệm vụ của nhà táo là làm sao mở khóa năng lực dữ liệu trên các thiết bị, phục vụ cho sản phẩm AI của hãng lẫn các nhà phát triển.

Nhà phân tích kỳ cựu Gadjo Sevilla của hãng Emarketer (trụ sở TP.New York, bang New York, Mỹ) gọi 2026 là "năm chuyển tiếp" của hội nghị các nhà phát triển Apple trên toàn cầu. Ông Sevilla kỳ vọng Siri sẽ được lột xác để trở thành một chatbot AI, với khả năng hội thoại tốt hơn, ghi nhớ các nội dung trò chuyện trước đó và có thể hoàn tất nhiều tác vụ chỉ với một mệnh lệnh.

Chuyên gia này cho hay giới công nghệ tỏ ra rất lạc quan về triển vọng đối với Siri. "Một phiên bản nâng cấp, tác nhân AI của Siri, với năng lực xử lý nội dung trao đổi và tác vụ xuyên suốt các nền tảng thiết bị iPhone, Mac và iPad, có thể trở nên phổ biến như những tính năng AirDrop và Handoff", ông Sevilla trả lời AP.


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