Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vui mừng khi được đón bà Hàm Huy và Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước đang phát triển tốt đẹp, chuyến thăm của đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ góp phần quan trọng tăng cường trao đổi, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 tổ chức và hiện thực hóa các nội dung tại Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp bà Hàm Huy, Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ẢNH: HOÀI NAM

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, thời gian qua, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục đà phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt là thành công của chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, cùng cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị lần thứ 8 vào tháng 4.2026, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực, tạo bầu không khí tin cậy, hữu nghị lan tỏa sâu rộng đến các cấp, ngành, địa phương hai nước, tạo sự hợp tác sôi động trên mọi lĩnh vực.

Mong Trung Quốc tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm về đổi mới KHCN

Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa MTTQ và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng đây là tiền đề để hai nước tiếp tục phối hợp trong thời gian tới; đồng thời đề nghị hai cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và sớm tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện 6 nội dung được đề cập đến trong hội đàm giữa hai bên. Từ đó, tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ, Chính hiệp các cấp và các tổ chức thành viên của mỗi bên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội như thanh niên, phụ nữ, công đoàn... tăng cường giao lưu hợp tác.

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt - Trung, góp phần tích cực cho việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài mong muốn Trung Quốc tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm hay về đổi mới khoa học công nghệ, đặc biệt là tốc độ phát triển về công nghệ đường sắt, những kinh nghiệm nổi bật trong phát triển Khu mới Hùng An tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) và kinh nghiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung sức, đồng lòng đóng góp sức mình cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chụp ảnh lưu niệm cùng Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy ẢNH: HOÀI NAM

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ xúc động khi Trung Quốc đã tạo điều kiện để đào tạo đội ngũ học sinh Việt Nam tại trường Dục Tài - đội ngũ cán bộ nòng cốt cho Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và khắc ghi sự ủng hộ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng, với truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cùng với sự quan tâm, định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác giữa T.Ư MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, gắn bó chặt chẽ và bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Phát biểu tại buổi tiếp, bà Hàm Huy, Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng thời gửi lời thăm hỏi của ông Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tới Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và lời chúc mừng tốt đẹp nhất về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng như những thành tựu quan trọng, toàn diện của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đạt được thời gian qua.

Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy nhấn mạnh, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng chung tay với MTTQ Việt Nam, tuân thủ nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu và thực chất.