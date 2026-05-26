Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha của cộng đồng Hồi giáo

26/05/2026 13:42 GMT+7

Nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha đang đến với cộng đồng Hồi giáo, trong không khí ấm áp và thắm tình đoàn kết, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi thư chúc mừng tới các vị chức sắc, chức việc và đồng bào Hồi giáo Việt Nam.

Nội dung bức thư viết:

"Nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha đang đến với cộng đồng Hồi giáo, trong không khí ấm áp và thắm tình đoàn kết, hòa chung niềm vui của các tầng lớp nhân dân trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, tôi thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới quý vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo tại Việt Nam.

Chủ tịch MTTQ gửi thư chúc mừng nhân dịp Đại lễ Raya Eidil Adha của cộng đồng Hồi giáo tại Việt Nam- Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài

ẢNH: TUẤN MINH

Năm qua, đất nước ta tiếp tục có bước phát triển mới, tạo tiền đề để vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh có nhiều thời cơ đan xen thách thức, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Hồi giáo Việt Nam, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế được nâng cao.

MTTQ Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của đồng bào Hồi giáo Việt Nam vào thành tựu chung của đất nước trong thời gian qua.

Đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn và tin tưởng rằng, các Ban Đại diện, Ban Quản trị, các Thánh đường, các vị chức sắc, chức việc và toàn thể đồng bào Hồi giáo Việt Nam sẽ luôn đoàn kết, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phát động, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội... góp phần cùng Nhân dân cả nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chúc toàn thể đồng bào Hồi giáo trong nước đón Đại lễ Raya Eidil Adha và năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Chào thân ái và đoàn kết!".

Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, tiếp tục được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

