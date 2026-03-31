Tổng Bí thư dự hội nghị tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 31.3, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự và dự kiến có bài phát biểu.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công rất tốt đẹp, là ngày hội lớn của toàn dân, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Thành công này là dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới tổ chức bộ máy chính quyền.

Bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao của Trung ương, trực tiếp và thường xuyên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chủ động và sáng tạo của Hội đồng bầu cử quốc gia, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương.

Chủ tịch Quốc hội xác định nhiệm vụ của hội nghị là đánh giá toàn diện kết quả, nhìn thẳng vào những hạn chế, bất cập để làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó, đề xuất các kiến nghị cụ thể để thực hiện tốt hơn công tác bầu cử trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc từ thực tiễn địa phương để đóng góp vào thành công chung của hội nghị.

Cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Trình bày báo cáo tổng kết của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, cho biết cuộc bầu cử lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 76 triệu cử tri tham gia tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức kỷ lục 99,70%. Một số địa phương đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối như Vĩnh Long, Lào Cai, Huế.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, cử tri đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đáng chú ý, tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách đạt 40%, mức cao nhất từ trước đến nay.

Cơ cấu đại biểu cũng ghi nhận những dấu ấn lịch sử: lần đầu tiên có đại diện của dân tộc Ơ Đu trúng cử; tỷ lệ đại biểu nữ tiếp tục duy trì ở mức cao (30%). Ở cấp địa phương, cử tri đã bầu được 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.438 đại biểu HĐND cấp xã. Cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, không có đơn vị nào phải bầu cử lại hoặc bầu cử thêm ở cấp đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh.

Dấu ấn chuyển đổi số và chuẩn bị kỹ lưỡng

Theo ông Lê Quang Mạnh, đây là nhiệm kỳ đầu tiên việc lập và quản lý danh sách cử tri được triển khai trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ nâng cao tính công khai, minh bạch mà còn cho phép theo dõi trực tuyến tình hình bỏ phiếu theo thời gian thực.

Công tác nhân sự và hiệp thương được thực hiện dân chủ, thận trọng và khoa học. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững tuyệt đối. Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm mạnh so với nhiệm kỳ trước, không phát sinh "điểm nóng" hay tình huống bất thường.

Từ thực tiễn, Hội đồng Bầu cử quốc gia kiến nghị Quốc hội nghiên cứu hoàn thiện luật Bầu cử, trong đó xem xét bổ sung nghĩa vụ của cử tri, hoàn thiện quy định về bỏ phiếu nơi khác và điều chỉnh số lượng đại biểu HĐND phù hợp với đặc thù địa bàn sau sắp xếp. Đối với Chính phủ, cần chuẩn hóa các biểu mẫu nghiệp vụ và nghiên cứu phân cấp hợp lý hơn trong tổ chức bầu cử.