Cuộc bầu cử rất thành công

19 Ủy viên Bộ Chính trị đều trúng cử

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cuộc bầu cử đã thắng lợi rất lớn, rất thành công. Sự thành công thể hiện qua tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại, số lượng đại biểu được bầu bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cuộc bầu cử đã thắng lợi rất lớn, rất thành công Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục theo dõi, sau khi công bố kết quả trong 1 tuần phải rà soát, xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo để xác nhận tư cách đại biểu trúng cử. Đồng thời, các đơn vị cần rà soát, tổng kết, chỉ ra những hạn chế cần rút kinh nghiệm, những bài học và định hướng cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2031 - 2036.

Chiều cùng ngày, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông cho biết số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, trong tổng số 863 người ứng cử. Ông nhấn mạnh đây là thành tích rất lớn vì trong các nhiệm kỳ trước, đôi khi số lượng đại biểu được bầu chỉ đạt 499 hoặc 498. "Lần này chúng ta thực hiện bầu một lần là đủ số lượng, không phải bầu lại hay bầu thêm", ông Đông nói.

Theo danh sách, 19 ủy viên Bộ Chính trị và các ủy viên Ban Bí thư tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều nhận được sự tín nhiệm cao của cử tri và trúng cử với số phiếu cao. Trong đó, các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước trúng cử gồm Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Về cơ cấu, số đại biểu khóa XV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước là 247 người (49,40%); đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội 253 người (tỷ lệ 50,60%). Tỷ lệ đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40%.

Có 150 đại biểu là phụ nữ (30%), 76 đại biểu là đồng bào dân tộc thiểu số (15,20%), 18 đại biểu là người ngoài Đảng (3,6%), 33 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi, tương ứng 6,6%).

Về trình độ chuyên môn, 418 đại biểu có trình độ trên đại học (83,60%), cao hơn 5,04% so với nhiệm kỳ khóa XV; 80 đại biểu có trình độ đại học (16%) và 2 đại biểu có trình độ dưới đại học (0,4%).

Vẫn theo ông Đông, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội có thêm đại diện của đồng bào dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại VN.

Phản ánh ý chí và kỳ vọng của cử tri

Cũng tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi "lá phiếu có thực sự tạo nên sự khác biệt, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ làm gì để củng cố niềm tin rằng kết quả không chỉ đúng quy trình mà còn đúng kỳ vọng của nhân dân?", bà Tạ Thị Yên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, nhấn mạnh bên cạnh việc bảo đảm đúng quy trình pháp luật, điều quan trọng nhất là kết quả bầu cử phải phản ánh đúng ý chí và kỳ vọng chính đáng của cử tri.

Do vậy, toàn bộ quá trình từ hiệp thương đến vận động bầu cử đều được tổ chức công khai, dân chủ để người dân có đầy đủ thông tin lựa chọn đại biểu xứng đáng.

Sau khi có kết quả chính thức, các cơ quan thẩm quyền sẽ xác nhận tư cách đại biểu và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng lập pháp, giám sát và tiếp xúc cử tri để giúp các đại biểu mới nhanh chóng bắt nhịp với hoạt động của Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ mới. Niềm tin của người dân sẽ tiếp tục được củng cố thông qua hoạt động thực tiễn của đại biểu, cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình của cơ quan dân cử.