Apple nói gì khi bị phát hiện làm sai thông số iPad Air M2

Trước đó, Apple tuyên bố iPad Air 11 (2024) và iPad Air 13 (2024) với chip M2 của họ nhanh hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm sử dụng chip M1 được ra mắt vào năm 2022. Cụ thể, trang apple.com viết: "M2 do Apple thiết kế có CPU nhanh hơn 15%, đồ họa nhanh hơn 25% và băng thông bộ nhớ nhiều hơn 50% so với thế hệ trước".



Cả hai phiên bản iPad Air M2 đều chỉ đi kèm GPU 9 lõi thay vì 10 lõi như tuyên bố HARDWARE ZONE

Điều này có nghĩa phần tăng hiệu suất đồ họa lên 25% mà công ty quảng cáo vẫn không sai. iPad Air (2022) chỉ có một lựa chọn kích thước màn hình và đi kèm chip Apple M1 với GPU 8 lõi. Ở thời điểm M2 được công bố lần đầu, các ước tính cho thấy biến thể GPU 10 lõi của nó cung cấp hiệu suất đồ họa nhanh hơn 35% so với tiền nhiệm. Phiên bản GPU 10 lõi này được trang bị trên các mẫu MacBook, Mac Mini, Vision Pro và iPad Pro ra mắt năm 2022, bên cạnh các phiên bản có GPU 8 lõi yếu hơn.

Sau khi phát hiện vấn đề, Apple cũng đã cập nhật lại thông cáo báo chí ban đầu để phản ánh số lượng lõi thực sự có trên iPad Air M2. Cùng với đó, phát ngôn viên Apple cho biết thêm: "Khi kết hợp với băng thông bộ nhớ nhanh hơn, iPad Air mới nhanh hơn gần 50% so với iPad Air M1 cho nhiều tác vụ năng suất và sáng tạo. So với iPad Air với A14 Bionic, iPad Air mới mang lại hiệu suất nhanh hơn gấp 3 lần".