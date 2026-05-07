Apple nói gì về việc dùng sạc 100W cho iPhone?

Theo thông tin từ Apple, việc sạc iPhone bằng bộ sạc 100W sẽ không gây hại cho pin của thiết bị. Tuy nhiên, công ty vẫn đưa ra khuyến cáo người dùng cần đảm bảo sử dụng các phụ kiện được chứng nhận để đảm bảo hiệu suất sạc tối ưu.

Người dùng iPhone hoàn toàn có thể yên tâm với việc cắm sạc 100W, miễn là bộ sạc chính hãng ẢNH: GADGET HACKS

Mặc dù bộ sạc 100W có khả năng cung cấp công suất lớn, mẫu iPhone mới nhất của Apple là iPhone 17 Pro chỉ hỗ trợ sạc tối đa 40W. Điều đó có nghĩa thiết bị sẽ không tự động sạc ở công suất 100W, mà chỉ sử dụng tối đa 40W. Apple khẳng định rằng việc sử dụng bộ sạc mạnh hơn không gây ra vấn đề gì, miễn là người dùng sử dụng bộ sạc tuân thủ tiêu chuẩn USB-C và cáp chất lượng tương đương, như cáp đi kèm với iPhone.

Nói về bộ sạc 140W được cung cấp cho MacBook Pro 16 inch, Apple cho biết bộ sạc này có thể sạc nhanh cho iPhone. Do đó, bộ sạc 100W từ các thương hiệu khác cũng được cho là an toàn cho pin điện thoại.

Hiểu rõ về chu kỳ sạc pin iPhone

Một điều mà người dùng cần lưu ý rằng pin iPhone sẽ giảm dung lượng theo thời gian. Một iPhone mới có thể trải qua khoảng 1.000 chu kỳ sạc trước khi cần thay pin. Một chu kỳ sạc được tính khi người dùng sử dụng hết 100% dung lượng pin. Để ví dụ rõ hơn, nếu sử dụng 70% pin trong một ngày và sạc đầy 100%, chỉ khi sử dụng thêm 30% nữa thì mới được tính là một chu kỳ sạc.

Trong trường hợp muốn kéo dài thời lượng pin, người dùng có thể đặt giới hạn sạc ở mức 95%, 90% hoặc 80%. Mặc dù vậy, các thử nghiệm từ MacRumors cho thấy việc đặt giới hạn tốc độ sạc không ảnh hưởng nhiều đến sự xuống cấp của pin sau vài năm.

Điều quan trọng nhất vẫn là sử dụng các phụ kiện được chứng nhận, dù là của Apple hay từ các nhà sản xuất bên thứ ba. Ngay cả khi bộ sạc dành cho iPhone do Apple cung cấp cho công suất chậm hơn giúp cải thiện tuổi thọ pin về lý thuyết, nhưng các nghiên cứu cho thấy sạc nhanh không gây hại cho tuổi thọ pin iPhone.