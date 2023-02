Apple phát hành iOS 16.3.1 khắc phục sự cố trên iPhone 14

Theo BGR, iOS 16.3.1 mang đến nhiều bản sửa lỗi, bao gồm một số lỗi liên quan đến yêu cầu iCloud và Siri cho ứng dụng Find My. Ngoài ra, công ty cũng cải thiện tính năng phát hiện tai nạn, vốn thường xuyên kích hoạt báo động giả.



iOS 16.3.1 sẽ giúp giảm bớt cảnh báo tai nạn giả trên iPhone 14 REUTERS

Với HomePod 16.3.2, bản cập nhật này giải quyết sự cố Siri không thể hoàn thành yêu cầu trong lần đầu tiên người dùng ra lệnh bằng cách lặp lại thông báo "on it" hoặc "working on that". Đáng chú ý, chỉ mới tuần trước, Apple đã ra mắt tvOS 16.3.1 với những cải tiến chung và sửa lỗi liên quan đến HomePod 2.

Apple cũng hỗ trợ Security Key cho Apple ID trên iOS 16.3.1. Cùng với đó, người dùng có thể tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình bằng cách yêu cầu khóa bảo mật như một phần của quy trình đăng nhập xác thực hai yếu tố trên các thiết bị mới. Đây là phần tiếp theo của các tính năng bảo mật khác mà Apple đã giới thiệu trong vài tháng qua.

Ngoài ra, bản cập nhật iOS 16.3.1 cũng mang đến hình nền Unity mới nhằm tôn vinh lịch sử và văn hóa người da đen nhân kỷ niệm lễ Black History của người da đen. Bản cập nhật này cũng kích hoạt hỗ trợ cho HomePod 2.

Bên cạnh đó, iOS 16.3.1 cũng mang đến một số bản sửa lỗi và tinh chỉnh mới, bao gồm điều chỉnh thao tác nhấn giữ phím để ngăn cuộc gọi khẩn cấp ngoài ý muốn; khắc phục sự cố trong Freeform; khắc phục sự cố khiến hình nền xuất hiện màu đen trên màn hình khóa; khắc phục sự cố các đường ngang có thể xuất hiện khi mở iPhone 14 Pro Max; khắc phục sự cố khiến tiện ích màn hình khóa không hiển thị chính xác trạng thái ứng dụng Home; khắc phục sự cố khiến Siri không thể phản hồi chính xác các yêu cầu âm nhạc; giải quyết sự cố các yêu cầu của Siri trong CarPlay có thể không được hiểu chính xác.