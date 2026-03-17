Apple ra mắt AirPods Max 2, giữ nguyên thiết kế

AirPods Max 2 được phát triển dựa trên mẫu AirPods Max thế hệ đầu tiên mà Apple ra mắt năm 2020. Sản phẩm mới đi kèm nhiều cải tiến về phần cứng và tính năng phần mềm trong thiết kế quen thuộc. Điểm nổi bật nhất của mẫu tai nghe mới là chip Apple H2, cùng loại chip được sử dụng trong AirPods Pro mới nhất. Chip H2 không chỉ cải thiện khả năng xử lý âm thanh mà còn nâng cao khả năng kiểm soát tiếng ồn.

AirPods Max có giá bán 549 USD ẢNH: APPLE

Theo thông tin từ Apple, AirPods Max 2 có tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) được cải tiến giúp chặn nhiều tiếng ồn xung quanh hơn so với phiên bản trước. Chế độ nghe xuyên âm cũng được tinh chỉnh nhằm cho phép âm thanh bên ngoài lọt vào một cách tự nhiên, từ đó người dùng dễ dàng nhận biết môi trường xung quanh mà không cần tháo tai nghe.

Ngoài ra, chip H2 còn hỗ trợ một số tính năng thông minh như Adaptive Audio giúp tự động điều chỉnh sự cân bằng giữa khử tiếng ồn và độ xuyên âm tùy thuộc vào môi trường. Tính năng Conversation Awareness giúp giảm âm lượng nhạc khi người dùng bắt đầu nói, trong khi Voice Isolation có thể cải thiện chất lượng cuộc gọi bằng cách giảm tiếng ồn xung quanh.

AirPods Max 2 chỉ cải thiện tính năng, giữ nguyên thiết kế

AirPods Max 2 cũng được bổ sung khả năng phát lại âm thanh không suy giảm chất lượng khi kết nối qua USB-C, cho phép âm thanh 24-bit, 48 kHz khi ghép nối với các thiết bị Apple tương thích. Các tính năng đáng chú ý khác bao gồm giảm âm lượng lớn, điều khiển camera từ xa và cá nhân hóa âm lượng nhằm tự động điều chỉnh trải nghiệm nghe dựa trên sở thích của người dùng.

Các màu sắc mà người mua AirPods Max có thể lựa chọn ẢNH: APPLE

Về thiết kế, AirPods Max 2 vẫn giữ nguyên vẻ ngoài quen thuộc với phần chụp tai bằng nhôm, băng đô lưới thoáng khí và núm điều khiển kỹ thuật số (Digital Crown) đã được giới thiệu trên mẫu đầu tiên. Thời lượng pin của tai nghe được đánh giá lên đến 20 giờ khi bật tính năng ANC.

AirPods Max 2 sẽ bắt đầu cho phép đặt trước từ ngày 25.3 và dự kiến giao hàng vào đầu tháng sau với giá khởi điểm từ 549 USD. Tai nghe sẽ có 5 màu sắc: xanh lam, tím, xanh đen, ánh sao và cam.