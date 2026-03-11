MacBook Air M5 bất ngờ 'vượt mặt' MacBook Pro ở thông số quan trọng

Do tối ưu thiết kế, MacBook Air có nhiều hạn chế về hiệu năng, đặc biệt khi so sánh với dòng MacBook Pro cao cấp hơn. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Apple giới thiệu MacBook Air M5, sản phẩm có thể khiến những người sở hữu MacBook Pro không còn tự tin khoe sức mạnh như trước nữa.

Apple đã mang đến cho MacBook Air M5 nâng cấp đáng giá về tốc độ đọc/ghi ẢNH: APPLE

Theo Digitaltrends, với việc chuyển sang sử dụng bộ nhớ flash NAND PCIe 4.0, MacBook Air M5 không chỉ nhanh hơn thế hệ trước mà còn vượt trội hơn cả một số mẫu MacBook Pro M4 Pro. Dữ liệu đến từ bài đánh giá của NotebookCheck thông qua phần mềm Blackmagic Disk Speed Test cho thấy, MacBook Air M5 (13 inch) đã đạt được những con số ấn tượng.

Cụ thể, tốc độ đọc của MacBook Air M5 vượt trội hơn gần 20% so với MacBook Pro M4 Pro (16 inch). Về tốc độ ghi, MacBook Pro M4 Pro chỉ nhỉnh hơn 2,3%, một khoảng cách nhỏ không đáng kể trong các tác vụ thực tế.

Tốc độ đọc trên MacBook Air M5 vượt xa tiền nhiệm

Trong thực tế, sự cải tiến của MacBook Air M5 so với MacBook Air M4 đáng kinh ngạc hơn khi tốc độ đọc nhanh hơn 122% và tốc độ ghi nhanh hơn gần 117%. Đây không chỉ là những thông số kỹ thuật đơn thuần mà nó cho thấy hiệu suất của hai ổ đĩa này thực sự khác biệt.

Đối với cuộc sống hằng ngày, sự gia tăng hiệu suất này có thể giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Những video RAW lớn mà trước đây mất nhiều thời gian để nhập giờ có thể hoàn thành trước khi người dùng kịp pha xong một ly cà phê. Việc xử lý video ProRes từ ổ cứng nội bộ cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, nếu người dùng đang chạy các mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) cục bộ, tốc độ lưu trữ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn giữa việc phải chờ đợi và không.

Với mức giá khởi điểm từ 29,99 triệu đồng, những cải tiến trên MacBook Air M5 thực sự đáng chú ý. Khá thú vị, Apple dường như không nhấn mạnh cải tiến này trong buổi ra mắt sản phẩm, một quyết định có phần kỳ lạ.