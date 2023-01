Apple ra mắt bộ đôi MacBook Pro mới

Theo SlashGear, mặc dù bên ngoài chúng có thể trông không khác so với các mẫu MacBook Pro hiện tại, nhưng bên trong, mọi thứ trở nên thực sự thú vị không chỉ riêng chip mà còn nhiều thành phần khác.

Điểm sáng nhất trên loạt MacBook Pro 2023 chính là chip M2 Pro và M2 Max được Apple quảng cáo là “chip mạnh mẽ và hiệu quả nhất thế giới dành cho máy tính xách tay chuyên nghiệp”. So với MacBook Pro dựa trên chip Intel gần nhất, Apple cho biết các chip mới nhanh hơn 6 lần khi kết xuất hiệu ứng, phân loại màu nhanh gấp đôi, biên dịch trong Xcode nhanh hơn tới 2,5 lần và xử lý hình ảnh Adobe Photoshop nhanh hơn tới 80%.

Cũng theo Apple, M2 Pro và M2 Max thực hiện các tác vụ nhanh hơn khoảng 20 - 40% so với chip tiền nhiệm do Apple phát triển. M2 Pro có 10 hoặc 12 lõi CPU, với tối đa 8 lõi hiệu suất cao và 4 lõi hiệu năng cao, kết hợp 19 lõi GPU. Trong khi đó, M2 Max có 12 lõi CPU với hiệu suất cải thiện đến 20% so với MacBook Pro với M1 Max, kết hợp đến 38 lõi GPU giúp tăng hiệu suất đồ họa lên đến 30% so với M1 Max.

Ngoài hiệu suất ấn tượng, MacBook Pro 2023 cũng mang đến nhiều cải tiến khác. Sản phẩm vẫn đi kèm 3 cổng Thunderbolt 4 cùng MagSafe 3 để sạc và khe cắm thẻ SDXC, nhưng cổng HDMI giờ đây đã hỗ trợ màn hình 8K lên đến 60 Hz và màn hình 4K lên đến 240 Hz.





Bên cạnh đó, MacBook Pro 2023 cũng hỗ trợ Wi-Fi 6E nhằm mang đến khả năng kết nối mạng không dây nhanh hơn. Apple cho biết, nếu người dùng có router phù hợp có thể thấy lượng băng thông cao gấp đôi. Thời lượng pin hiện lên đến 22 giờ, tùy thuộc vào cấu hình.

MacBook Pro 2023 cung cấp màn hình Liquid Retina XDR 14 inch hoặc 16 inch, cùng với camera FaceTime HD 1.080p đặt trong phần notch và hệ thống âm thanh 6 loa. Giá khởi điểm cho phiên bản 14 inch là 1.999 USD, trong khi bản 16 inch là 2.499 USD. Apple đã bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng cho các sản phẩm này với hứa hẹn lên kệ từ ngày 24.1.2023.