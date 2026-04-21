Apple sắp có CEO mới sau 15 năm kỷ nguyên Tim Cook

Apple hôm 20.4 đã bổ nhiệm ông John Ternus, một nhân vật nội bộ, làm CEO tiếp theo của hãng. Nhân vật kỳ cựu đứng đầu bộ phận phần cứng của Apple nay được giao nhiệm vụ dẫn dắt công ty trong bối cảnh nhà sản xuất iPhone đứng trước những thay đổi mà trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy.

Ông Ternus, gia nhập Apple năm 2001, trong thời gian gần đây đã giám sát các nỗ lực kỹ thuật phần cứng của công ty và đóng vai trò quan trọng trong việc khơi lại doanh thu từ các sản phẩm như máy tính Mac của Apple, vốn đã giành được thị phần trong những năm gần đây.

Ông John Ternus phát biểu về chiếc Mac Pro mới tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu thường niên của Apple ở San Jose, California, Mỹ ẢNH: REUTERS

Trong một thông báo, Apple cho biết ông Tim Cook, người đã lãnh đạo Apple từ năm 2011, sẽ trở thành chủ tịch điều hành của công ty.

Với việc bổ nhiệm ông Ternus làm CEO, Apple đang chuyển từ ông Cook – một chuyên gia chuỗi cung ứng đã giúp biến Apple thành thương hiệu toàn cầu sản xuất hàng trăm triệu đơn vị sản phẩm mỗi năm – sang một nhà lãnh đạo vốn tập trung lâu năm vào thiết kế và sản phẩm.

Ông Ben Bajarin, CEO của công ty tư vấn công nghệ Creative Strategies, cho biết ông Ternus được quý mến trong nội bộ Apple "và sẽ mang đến nguồn năng lượng mới".

Trong một diễn biến riêng, Apple cho biết ông Johny Srouji, người từng giám sát các thiết kế chip và cảm biến tùy chỉnh của Apple, đã được bổ nhiệm làm giám đốc phần cứng.