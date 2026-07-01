Apple sắp đưa sạc không dây 50W lên iPhone

Theo Digitaltrends, Apple, Google, Xiaomi và nhiều công ty công nghệ khác đã tham gia Hội nghị Qi Off-cycle do Hiệp hội Năng lượng Không dây (WPC) tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Được chủ trì bởi Xiaomi, sự kiện kéo dài 4 ngày này tập trung vào việc hoàn thiện tiêu chuẩn sạc không dây Qi 50W sắp ra mắt.

Apple cùng nhiều ông lớn đang muốn hướng đến việc thống nhất tiêu chuẩn chung với sạc không dây Qi 50W ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Đây là lần đầu tiên WPC tổ chức cuộc họp ngoài chu kỳ tại Bắc Kinh, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của tiêu chuẩn Qi thế hệ tiếp theo, hứa hẹn mang lại khả năng sạc không dây nhanh hơn, an toàn và đáng tin cậy hơn. Với hơn 300 công ty thành viên và hơn 13.000 sản phẩm được chứng nhận Qi, WPC đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng tương thích giữa các thương hiệu.

Cuộc họp gần đây đã quy tụ hơn 20 công ty từ nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái sạc không dây, bao gồm các tên tuổi lớn như OPPO, Huawei, Honor, vivo, Anker, Panasonic Automotive Systems, Philips, NXP và Dolby Laboratories. Các cuộc thảo luận tập trung vào ba lĩnh vực chính: hoàn thiện định hướng kỹ thuật của thông số kỹ thuật Qi 50W, thử nghiệm phần cứng nguyên mẫu và xác minh khả năng tương thích giữa các thiết bị.

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn sạc không dây chung

Xiaomi đã đề xuất áp dụng kiến trúc "cuộn cảm nhỏ, điện áp thấp, công suất cao" vào tiêu chuẩn mới nhằm giảm tổn thất năng lượng, cải thiện hiệu suất tản nhiệt và cho phép thiết kế smartphone mỏng hơn.

Trong thực tế, mặc dù thông số kỹ thuật Qi 50W vẫn đang trong quá trình phát triển và dự kiến hoàn thiện vào năm 2028, các nhà sản xuất smartphone đã đạt mức công suất này. OnePlus và OPPO đã thương mại hóa công nghệ sạc không dây 50W trên các thiết bị cao cấp, trong khi Xiaomi cũng đã giới thiệu công nghệ tương tự. Tuy nhiên, nhược điểm là các giải pháp này vẫn mang tính độc quyền, yêu cầu người dùng phải sử dụng bộ sạc và phụ kiện tương thích từ cùng một nhà sản xuất.

Tiêu chuẩn Qi 50W có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể bằng cách cung cấp một giải pháp chung, hoạt động đáng tin cậy trên nhiều thương hiệu khác nhau, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn an toàn và khả năng tương thích cao. Nếu Apple, Google, Xiaomi và các thành viên khác của WPC có thể thống nhất một thông số kỹ thuật chung, người dùng có thể được hưởng lợi từ khả năng sạc không dây nhanh hơn mà không bị ràng buộc vào hệ sinh thái duy nhất. Một tiêu chuẩn 50W chung sẽ cho phép người dùng chỉ cần mua một bộ sạc tương thích để hoạt động hiệu quả trên nhiều thiết bị, bất kể thương hiệu của điện thoại.