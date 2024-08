Apple sẽ khai tử những sản phẩm nào sau khi ra mắt iPhone 16?

Theo các báo cáo mới nhất, Apple dự kiến ngừng sản xuất khoảng 10 sản phẩm trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10. Điều này bao gồm những cái tên được liệt kê dưới đây.



iPhone 15 Pro và 15 Pro Max

Kể từ khi iPhone XS và XR ra mắt vào năm 2018, Apple đã có thói quen ngừng sản xuất iPhone hàng đầu của mình một năm sau khi phát hành nhằm tránh “cạnh tranh nội bộ” và khuyến khích người dùng chuyển sang các mẫu giá rẻ mới hơn. Nếu điều này được tiếp tục, chúng ta phải nói lời tạm biệt với chiếc iPhone đầu tiên có khung titan vào tháng tới khi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được thay thế trực tiếp bằng iPhone 16 Pro và 16 Pro Max với kích thước lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch. Ngoài ra, phối màu xanh titan cũng được thay thế bằng phối màu vàng đồng.

iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có khả năng sắp bị khai tử REUTERS

iPhone 14 Plus và 13

Mặc dù có thời lượng pin ấn tượng nhưng iPhone 14 Plus thực sự bán không chạy. Apple dự kiến sẽ giữ iPhone 14 là mẫu rẻ nhất, không bao gồm SE, nhưng loại bỏ phiên bản Plus của dòng sản phẩm này. Trong trường hợp vẫn muốn mua bản Plus, người dùng có thể tìm các mẫu iPhone 15 Plus và cả iPhone 16 Plus.

Trong trường hợp với iPhone 13, sản phẩm ra mắt vào năm 2021 này cũng được đánh giá có thời lượng pin tốt, hệ thống camera cải thiện và phần notch nhỏ hơn. Về cơ bản, đây được xem là chiếc iPhone 12S. Tuy nhiên, khi sắp bước sang tuổi sinh nhật thứ ba, sản phẩm này sẽ phải nhường chỗ cho iPhone 14.

Apple Watch Series 9, Ultra 2 và SE 2

Ngoài iPhone 16, Apple dự kiến sẽ mang đến các phiên bản mới của dòng smartwatch hiện tại. Phiên bản Series 10 có thể cung cấp màn hình lớn hơn và tiết kiệm điện, thiết kế mỏng hơn và có khả năng bộ xử lý tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI). Nó cũng có thể có tên Apple Watch X để đánh dấu thế hệ thứ 10.

Trong khi đó, Watch Ultra 3 dự kiến sẽ là một bản cập nhật nhỏ, còn SE 3 có thể chuyển sang vỏ nhựa với mức giá phải chăng hơn. Nếu tất cả các mẫu này được ra mắt, có khả năng Apple sẽ ngừng bán các phiên bản Series 9, Ultra 2 và SE 2.



Watch Ultra 2 sẽ sớm bị ngừng sản xuất để thay bằng Watch Ultra 3 REUTERS

AirPods 2 và AirPods 3

AirPods 2 đã có mặt trong dòng sản phẩm của Apple từ năm 2019 là sản phẩm lâu đời nhất trong danh sách này, trong khi AirPods 3 ra mắt vào năm 2021 mang đến tính năng Spatial Audio và chất lượng âm thanh tốt hơn. Tuy nhiên kể từ tháng tới, cả hai tai nghe này sẽ được thay thế bằng hai biến thể AirPods 4 (một mẫu cơ bản và mẫu tầm trung), với bản tầm trung của AirPods 4 bao gồm tính năng chống ồn giúp tạo nên sự cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường.

iPad mini 6 và iPad 10

Cuối cùng là iPad. Sau khi nâng cấp iPad Pro và iPad Air trong năm nay, Apple vẫn phải làm mới các mẫu giá phải chăng nhất của mình khi công ty sẽ khai tử iPad mini 6 và iPad 10 vào tháng tới để thay bằng iPad mini 7 và iPad 11.

Không có thay đổi lớn nào được đề cập vì cả hai sản phẩm đều có thiết kế màn hình hiện đại. Nhiều khả năng chúng sẽ nâng cấp chip và camera, thậm chí Wi-Fi nhanh hơn. Chưa kể đến khả năng tương thích với Pencil Pro. Cũng không loại trừ khả năng Apple giữ lại iPad 10 để cung cấp cho người dùng những lựa chọn giá tốt.