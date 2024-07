Giá iPhone 15 Pro Max xuống bằng 15 Pro khi mở bán

iPhone 15 Pro Max là smartphone cao cấp nhất của Apple trên thị trường hiện nay, mở bán tại Việt Nam từ cuối tháng 9.2023 với giá 35,4 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn (dung lượng 256 GB). Tới đầu tháng 7.2024, thiết bị đã trải qua nhiều lần giảm giá và hiện niêm yết ở khoảng 28,5 - 29 triệu đồng tùy đại lý. Mức giá có thể thấp hơn trong những đợt siêu khuyến mại trên các sàn thương mại điện tử sau khi áp dụng mã ưu đãi.

So với một tháng trước, giá iPhone 15 Pro Max đã hạ thêm khoảng 600.000 đồng. Như vậy, sau gần 1 năm mở bán, model đã giảm khoảng 7 triệu đồng so với niêm yết của Apple. Đáng chú ý, tốc độ mất giá của iPhone 15 Pro Max đang nhanh hơn so với iPhone 15 Pro, dù phiên bản màn hình lớn hơn đang là điện thoại có doanh thu tốt nhất tại nhiều hệ thống lớn.

iPhone 15 Pro Max liên tục dẫn đầu doanh số tại các đại lý ở Việt Nam Chụp màn hình Joe Maring

Cụ thể, ở thời điểm mở bán, iPhone 15 Pro tiêu chuẩn có giá niêm yết 28,99 triệu đồng. Hiện thiết bị này được chào giá hơn 25 triệu đồng tại AAR (đơn vị kinh doanh ủy quyền của Apple), tức chỉ giảm hơn 3 triệu đồng so với thời điểm mở bán và chênh lệch ở mức tương đương nếu nhìn sang iPhone 15 Pro Max trên cùng kệ hàng.

Dù là model có mức giá đắt nhất trong các thế hệ smartphone của Apple trên thị trường hiện nay, iPhone 15 Pro Max vẫn là điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới trong quý 1 vừa qua khi chiếm tới 4,4% thị phần (theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research). Dù bị chê không có sự đột phá so với tiền nhiệm, thị trường thực tế vẫn đón nhận sản phẩm này nhiệt tình khi so với iPhone 14 Pro Max ở cùng kỳ, phiên bản "đàn em" sở hữu khung kết hợp titanium đang nhỉnh hơn 1% thị phần.

Tại Việt Nam, sản phẩm cũng liên tục dẫn đầu về doanh số, một phần bởi thói quen tiêu dùng của người Việt chuộng các thiết bị cao cấp và có màn hình lớn. Trao đổi với Thanh Niên, ông Phan Trần Thành, Phó giám đốc ngành hàng Apple của hệ thống FPT Shop cho hay hầu hết iPhone đã điều chỉnh về mức giá mới, hấp dẫn hơn cho khách hàng kể từ sau nửa năm ra mắt. Việc giảm giá một phần bởi ưu đãi chính sách từ Apple, còn lại đến từ đại lý. Kể từ khi ra mắt tới nay, iPhone 15 Pro Max thường xuyên trong danh mục sản phẩm có doanh số tốt và còn được cải thiện hơn về số máy bán ra sau khi model xuống dưới phân khúc 30 triệu đồng.

So với thời điểm mở bán, iPhone 15 Pro Max đã giảm khoảng 7 triệu đồng T.L

"So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua iPhone 15 series nói chung năm nay có tiến triển, cải thiện nhưng vẫn chưa quá khởi sắc. Các thiết bị thuộc dòng này hiện đóng góp 70% doanh số iPhone chung ở hệ thống của chúng tôi và nhìn chung, nhu cầu iPhone vẫn ở mức cao, tiếp tục là dòng điện thoại triển vọng, bán chạy nhất", ông Thành chia sẻ.

Bà Văn Thị Ngọc Yến - Giám đốc ngành hàng Apple của Di Động Việt cho biết nếu xét trên toàn dải sản phẩm iPhone đang kinh doanh, iPhone 15 Pro Max chiếm tới 54,2% tổng doanh số bán ra của đơn vị và có tới 85% người dùng chọn phiên bản tiêu chuẩn. Đây cũng là lựa chọn phổ biến, sở hữu lượng người mua đông đảo nhất theo ghi nhận từ các AAR.

Cũng theo vị đại diện, có nhiều lý do để người dùng chọn iPhone 15 Pro Max thay vì những model cùng thế hệ dù giá rẻ hơn. Ngoài lý do yêu thích màn hình lớn còn phải kể đến những ưu đãi dành cho thiết bị cao cấp này thường hấp dẫn khách hàng hơn, ví dụ như giảm thêm 1 triệu đồng khi chọn thanh toán trả góp hoặc chuyển khoản, thu cũ đổi mới trợ giá lên tới 4 triệu đồng hay tăng thời hạn bảo hành pin tới 3 năm...