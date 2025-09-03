Apple sẽ không tăng giá iPhone 17?

Theo 9to5Mac, khi sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 chỉ còn khoảng một tuần là diễn ra, một báo cáo bất ngờ từ ngân hàng uy tín JPMorgan mang đến tin vui cho người hâm mộ Apple: Gần như toàn bộ dòng sản phẩm sẽ không tăng giá, đi ngược lại với các dự đoán trước đây.

Apple không tăng giá bán của dòng iPhone 17?

Trái với lo ngại về một đợt tăng giá hàng loạt, các chuyên gia phân tích từ JPMorgan cho rằng Apple sẽ giữ nguyên mức giá cho hầu hết các phiên bản iPhone 17. Đây được xem là một thông tin tích cực cho người dùng đang có ý định nâng cấp trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Rộ tin đồn cho thấy Apple sẽ không tăng giá bán của iPhone 17 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH 9TO5MAC

Theo ghi chú nghiên cứu mà JPMorgan công bố, giá bán dự kiến của dòng sản phẩm iPhone 17 như sau:

iPhone 17 (bản tiêu chuẩn): 799 USD (không đổi)

iPhone 17 Pro Max: 1.199 USD (không đổi)

iPhone 17 Air (mẫu mới): 899 - 949 USD (giá chưa xác định)

iPhone 17 Pro: 1.099 USD (tăng 100 USD)

Thoạt nhìn, phiên bản iPhone 17 Pro là mẫu duy nhất tăng giá. Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra rằng đây thực chất lại là một 'món hời'. Nguyên nhân là vì Apple được cho là sẽ loại bỏ phiên bản 128 GB và để iPhone 17 Pro có dung lượng lưu trữ khởi điểm là 256 GB.

Nếu so sánh với năm ngoái, iPhone 16 Pro bản 256 GB cũng có giá là 1.099 USD. Như vậy, về bản chất, người dùng đang trả cùng một mức giá cho phiên bản 256 GB so với năm ngoái, nhưng nay nó đã trở thành phiên bản tiêu chuẩn.

Dấu hỏi lớn nhất hiện tại là giá bán của iPhone 17 Air, một mẫu máy hoàn toàn mới với thiết kế siêu mỏng thay thế cho dòng Plus. Mức giá của nó có thể dao động từ 899 - 949 USD.

Nhìn chung, nếu dự đoán của JPMorgan là chính xác, người dùng có thể thở phào nhẹ nhõm vì giá của dòng iPhone 17 gần như không thay đổi so với thế hệ trước. Câu trả lời cuối cùng sẽ có tại sự kiện ra mắt chính thức của Apple vào tuần tới.