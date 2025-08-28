Thư mời sự kiện iPhone 17 của Apple ẩn chứa những bất ngờ nào?

Apple đã chính thức gửi đi thư mời cho sự kiện ra mắt sản phẩm lớn nhất trong năm, dự kiến diễn ra vào tháng 9. Với khẩu hiệu 'Awe dropping' (tạm dịch: Gây kinh ngạc), như thường lệ, giới công nghệ lại bắt đầu cuộc đua 'giải mã' những gợi ý bí ẩn mà Apple đã khéo léo cài cắm vào trong tấm vé mời, hé lộ về những siêu phẩm sắp ra mắt.

Những bí mật được Apple che đậy trong thư mời sự kiện iPhone 17

Ngay từ tên gọi 'Awe dropping', Apple dường như đang ám chỉ về một thông báo cực kỳ ấn tượng. Giới thạo tin cho rằng đây là gợi ý rõ ràng nhất cho sự xuất hiện của chiếc iPhone 17 Air siêu mỏng được đồn đoán từ lâu. Nếu tin đồn về độ mỏng kỷ lục 5,5 mm là sự thật, đây chắc chắn sẽ là một màn gây sửng sốt đúng như tên gọi của sự kiện.

Logo trong thư mời sự kiện iPhone 17 của Apple ẢNH: APPLE

Tiếp đó, manh mối lớn nhất đến từ chính logo của sự kiện. Theo mô tả trong văn bản thay thế (alt-text), logo "táo khuyết" được thể hiện bằng "các gam màu nóng" chuyển từ xanh mát sang vàng và đỏ nóng. Điều này làm dấy lên hai giả thuyết lớn:

Cảm biến sức khỏe mới : Màu sắc nóng có thể liên quan trực tiếp đến cảm biến đo huyết áp được mong chờ từ lâu trên Apple Watch Series 11.

: Màu sắc nóng có thể liên quan trực tiếp đến cảm biến đo huyết áp được mong chờ từ lâu trên Apple Watch Series 11. Hệ thống tản nhiệt cao cấp: Các mẫu iPhone Pro gần đây thường bị phàn nàn về vấn đề quá nhiệt. Logo này có thể là lời hé lộ về một hệ thống quản lý nhiệt độ mới, giúp thiết bị 'mát mẻ' hơn khi xử lý các tác vụ nặng.

Trên trang chủ của Apple, người dùng còn có thể tương tác trực tiếp với logo. Đây được xem là gợi ý rõ ràng nhất về ngôn ngữ thiết kế 'Liquid Glass' hoàn toàn mới, vốn là đặc điểm nhận dạng của hệ điều hành iOS 26 và macOS Tahoe đã được giới thiệu trước đó.

Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng đơn giản nhất là các màu sắc trong logo chính là để 'nhá hàng' cho các phiên bản màu mới của iPhone 17, chẳng hạn như màu cam cho dòng Pro hay màu xanh da trời (Blue Sky) cho dòng Air.

Dù tất cả chỉ là phỏng đoán, thư mời của Apple đã thành công trong việc tạo ra một làn sóng phấn khích lớn. Mọi câu trả lời sẽ được hé lộ tại sự kiện vào tháng 9 tới.