Apple thua Samsung ngay trên sân nhà về mức độ hài lòng

Theo Nghiên cứu Viễn thông, Điện thoại di động và Đồng hồ thông minh năm 2026 do tổ chức Chỉ số Hài lòng Khách hàng Mỹ (ACSI) vừa công bố, Samsung đã chính thức vượt qua Apple để giành vị trí quán quân về mức độ hài lòng của người dùng đối với mặt hàng điện thoại di động.

Trên bảng xếp hạng năm nay, Samsung đạt 81 điểm, trong khi Apple bám sát phía sau với 80 điểm. Kết quả này đã phá vỡ thế cân bằng điểm số giữa hai tập đoàn lớn tại Mỹ trong năm ngoái. Tính chung toàn ngành điện thoại di động, điểm số hài lòng trung bình tăng 1% lên mức 79 điểm, đánh dấu sự phục hồi sau khi sụt giảm mạnh tới 4% vào năm 2025 - thời điểm chỉ số chạm mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Báo cáo của ACSI cũng chỉ ra mức độ hài lòng của khách hàng tăng trưởng mạnh nhất khi các tính năng mới mang lại giá trị thiết thực cho cuộc sống hằng ngày mà không phát sinh thêm phiền toái, ví dụ như việc phải đánh đổi thời lượng pin lấy các công năng khác. Năm nay, các cải tiến về pin ghi nhận mức tăng 5%, đạt 81 điểm.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên ACSI đưa danh mục tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống đo lường và chỉ số đã đạt tới 85 điểm. Kết quả phản ánh người tiêu dùng không chỉ nhận biết rõ các tính năng AI mà còn đánh giá cao tính hữu dụng của chúng.

Đối với ngành điện thoại di động, tiêu chí trải nghiệm được chấm điểm cao nhất vẫn thuộc về nhóm chức năng nền tảng là gọi điện và nhắn tin (đều đạt 86 điểm). Tuy nhiên, hiệu suất của tính năng AI ngay trong lần đầu xuất hiện đã đạt 85 điểm, gần như ngang bằng với công năng cơ bản của máy. Dữ liệu này cho thấy trí tuệ nhân tạo đang dịch chuyển từ một yếu tố mới lạ thuần túy sang công cụ có giá trị sử dụng thực tế cao đối với số đông khách hàng.

Sự áp đảo của dòng máy cao cấp và thị trường điện thoại gập

Xét riêng nhóm người dùng sở hữu các dòng sản phẩm cao cấp mới (flagship), thế hệ Galaxy S mới nhất của Samsung dẫn đầu với 84 điểm, xếp trên dòng iPhone ra mắt gần đây của Apple (82 điểm) và máy cao cấp của Google (80 điểm). Mức độ hài lòng chung đối với phân khúc flagship đạt 82 điểm, vượt trội so với dòng điện thoại đời cũ (76 điểm) và điện thoại màn hình gập (72 điểm).

Tại phân khúc điện thoại màn hình gập, Samsung cũng dẫn đầu với 80 điểm, tạo khoảng cách lớn so với Google (72 điểm) và Motorola (70 điểm). Dù vậy, ACSI lưu ý tỷ lệ khiếu nại từ người dùng điện thoại gập cao gấp ba lần so với nhóm người dùng điện thoại truyền thống. Cục diện cạnh tranh ở phân khúc này được dự báo có sự thay đổi lớn trước thông tin Apple chuẩn bị gia nhập thị trường vào mùa thu năm nay.

Giới công nghệ kỳ vọng Apple sẽ ra mắt mẫu iPhone gập đầu tiên cùng dải sản phẩm iPhone 18 Pro với màn hình chính 7,8 inch và màn hình phụ 5,5 inch, đi kèm mức giá dự kiến khoảng 2.000 USD.

Cạnh tranh ở hạng mục đồng hồ thông minh

Tại thị trường đồng hồ thông minh, Apple duy trì sự ổn định ở mức 80 điểm. Trong khi đó, điểm số của Samsung giảm 4%, khiến hai hãng rơi vào thế cạnh tranh cân bằng ở vị trí dẫn đầu.

Nhìn chung, các chỉ số trải nghiệm khách hàng đối với ngành đồng hồ thông minh đều tăng trưởng trong năm nay. Những danh mục ghi nhận mức tăng lớn bao gồm độ tiện lợi khi thao tác menu và cài đặt (tăng 7%, đạt 80 điểm) cùng khả năng kết nối với ứng dụng và phụ kiện (tăng 5%, đạt 83 điểm).

Nghiên cứu của ACSI được thực hiện dựa trên kết quả khảo sát từ 26.963 khách hàng thông qua hình thức gửi email trong giai đoạn từ tháng 4.2025 đến tháng 3.2026.