Apple tung ra iPad Mini mới, giá ngang MacBook Neo

Thế hệ iPad Mini mới vừa được Apple công bố với định vị phần cứng cao cấp hơn rõ rệt so với thế hệ trước. Tại thị trường quốc tế, mẫu tablet nhỏ gọn này có giá khởi điểm 699 USD cho bản Wi-Fi dung lượng tiêu chuẩn 128 GB, đồng thời cung cấp thêm các mức bộ nhớ 256 GB (799 USD) và 512 GB (999 USD).

Giá được Apple Store công bố tại Việt Nam lần lượt là 19,49 triệu đồng, 22,29 triệu đồng và 27,89 triệu đồng cho các phiên bản 128 GB, 256 GB và 512 GB. Đây đều là giá của phiên bản Wi-Fi và sẽ cao hơn nếu người dùng lựa chọn model có hỗ trợ 5G. Người dùng có thể bắt đầu đặt hàng từ ngày 28.10 trước khi thiết bị chính thức lên kệ vào ngày 6.11.2026 với hai tùy chọn màu sắc là Ánh sao (Starlight) và Đêm tối (Midnight).

Thay đổi mang tính bước ngoặt về phần cứng bên ngoài là việc Apple chuyển đổi từ màn hình LCD 8,3 inch sang tấm nền Super Retina XDR công nghệ OLED trên iPad Mini mới. Nhờ viền màn hình được thu hẹp 24%, không gian hiển thị tăng lên mức 8,5 inch trong khi kích thước khung vỏ gần như không đổi.

iPad Mini thế hệ mới có nhiều nâng cấp Ảnh: Apple

Tấm nền mới mang lại tỷ lệ tương phản 2.000.000:1, dải màu P3 và độ sáng tối đa 1.200 nit - cao gấp đôi phiên bản tiền nhiệm, đồng thời có thể hạ sâu xuống 1 nit khi sử dụng ban đêm và cung cấp thêm tùy chọn mặt kính nano-texture chống chói. Tuy nhiên, có một điểm khiến nhiều người dùng chưa hài lòng là việc Apple tiếp tục giữ tần số làm mới màn hình chỉ 60 Hz trên model này, thay vì nâng lên 120 Hz trong bối cảnh thị trường đang tràn ngập máy tính bảng Android sở hữu thông số ấn tượng hơn.

Toàn bộ linh kiện được đóng gói trong thân máy dày chỉ 5,4 mm, đồng thời iPad Mini 2026 trở thành dòng máy tính bảng đầu tiên của Apple đạt chuẩn chống nước và bụi IP67. Thiết kế này đi kèm camera trước 12 MP Center Stage được xoay sang cạnh ngang và cấu trúc âm thanh Acoustic Display phát âm qua bề mặt kính, giúp tối ưu góc gọi video lẫn khả năng chống thấm nước của khung nhôm.

Về hiệu năng, iPad mini thế hệ mới sử dụng vi xử lý A20 Pro phát triển trên tiến trình 2 nanomet, thay thế thế hệ chip A17 cũ. Cấu trúc mới sở hữu CPU 6 nhân cho tốc độ đa luồng tăng 60%, đi kèm GPU 7 nhân hỗ trợ dò tia bằng phần cứng mang lại hiệu suất đồ họa gấp 2,7 lần.

Nhờ băng thông bộ nhớ tăng gấp đôi cùng các lõi tăng tốc thần kinh nhúng trực tiếp, khả năng xử lý AI cục bộ nhanh hơn tới 4,5 lần; trong đó phiên bản 512 GB sở hữu cấu hình Neural Engine kép với 32 nhân chuyên trách cho các mô hình suy luận phức tạp. Thiết bị cũng tích hợp hai vi mạch truyền dẫn độc quyền gồm chip N1 (hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread) và modem di động C2 cho tốc độ tải qua mạng tế bào nhanh hơn 50%.

Khi vận hành trên hệ điều hành iPadOS 27, máy hỗ trợ trọn vẹn bộ công cụ Apple Intelligence, trợ lý Siri AI, tương thích với Apple Pencil Pro lẫn Apple Pencil USB-C và sẵn sàng tính năng xuất màn hình phụ độc lập qua các bản cập nhật phần mềm tiếp theo.