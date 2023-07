'Aquaman and the Lost Kingdom' ghi hình lại nhiều lần trước khi ra rạp

Ở lần thứ ba phim Aquaman and the Lost Kingdom tiến hành ghi hình lại, vào giữa tháng 6 qua tại New Zealand, có cả 2 tài tử Jason Momoa và Patrick Wilson tham gia, theo nhiều nguồn tin từ Hollywood Reporter.

Bom tấn Aquaman and the Lost Kingdom cho thấy tham vọng hướng đến doanh thu 1 tỉ USD toàn cầu của Warner Bros. W.B

Tờ này gọi phim đang bị "ngược gió" trong hành trình tiến đến thời điểm phim công chiếu trên toàn thế giới - tháng 12 năm nay. Đây là dự án bị chững lại trong sản xuất rất nhiều lần dưới sự điều hành của "ông lớn" Warner Bros (dưới thời của cựu Chủ tịch Toby Emmerich). Aquaman and the Lost Kingdom là phần tiếp theo đầy tham vọng của phần 1 ra mắt năm 2018 với tổng doanh thu 1,14 tỉ USD toàn cầu.

Kể từ khi ông Toby Emmerich rời khỏi Warner Bros., Aquaman and the Lost Kingdom đã gần như hoàn tất hành trình của mình, và đã có buổi chiếu thử đầu hè này. Trước đó, phim đã chiếu thử nhiều lần và được cân nhắc liên tục để hoàn chỉnh bản sau cùng.

Dự án Aquaman and the Lost Kingdom ngốn kinh phí lên đến 250 triệu USD, một phần cũng do sự ảnh hưởng của dịch bệnh vì phim quay xuyên suốt mùa dịch. Phim nối tiếp tuyến truyện của phần đầu, khi nhân vật Aquaman của tài tử Jason Momoa đã lên làm vua trị vì vương quốc dưới đại dương. Theo lịch dự kiến trước đó, phim sẽ ra rạp vào ngày 20.12 tới.