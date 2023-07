Ngôi sao Hayley Atwell chờ 17 năm để tỏa sáng trong bom tấn 'Mission: Impossible 7'

Năm 2013, khi Hayley Atwell gặp đạo diễn Christopher McQuarrie, cô không hề biết rằng anh là đồng "kiến trúc sư" tương lai của Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (Mission: Impossible 7).

Ngôi sao Hayley Atwell đã tỏa sáng THE HOLLYWOOD REPORTER

McQuarrie bị diễn xuất của cô mê hoặc đến mức anh đã mời nữ diễn viên đi ăn tối và nói dự định sẽ dành một vai cho riêng cô vào ngày nào đó. Năm 2019, McQuarrie và Tom Cruise cần một nữ chính mới đóng Mission: Impossible 7, Hayley Atwell được nhắc đến đầu tiên.

Atwell chờ đợi hơn 17 năm để có cơ hội như thế trong một bộ phim bom tấn dù cô từng đóng vai Peggy Carter được khán giả yêu thích qua Vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên trước đó cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng của cô hầu như luôn phục vụ cho câu chuyện của người khác.

Trong Mission: Impossible 7, Hayley Atwell là trung tâm của một phim bom tấn. Điều đó thể hiện rõ khi nhân vật Grace cô thủ diễn nhiều lần "hạ gục" Ethan Hunt của Tom Cruise trong nửa đầu phim.

Hayley Atwell và Tom Cruise luôn sát cánh trong bom tấn Mission: Impossible 7 THE HOLLYWOOD REPORTER

"Tôi được trao niềm tin để thể hiện mình nhiều hơn với chiều sâu cảm xúc trong một bộ phim quy mô, điều mà tôi chưa từng có trước đây", Hayley Atwell nói với The Hollywood Reporter.

"Vì vậy tôi luôn biết ơn Tom và McQuarrie, những người đã trao cơ hội, sự hỗ trợ hằng ngày trên phim trường để tôi có thể hoàn thành vai diễn. Sau 17 năm trong nghề, cuối cùng tôi có thể làm được điều gì đó ở cấp độ cao, với chất lượng làm phim tuyệt hảo", nữ diễn viên Anh cho biết thêm.

Trong tác phẩm điện ảnh chứa đầy những khoảnh khắc khó quên này, Hayley Atwell luôn nhớ đến một ngày mưa ở Rome, nơi đóng cảnh rượt đuổi bằng ô tô, trong khi Tom Cruise bị còng tay với cô.

Atwell kể: "Có khoảng 20 phút quay cảnh chúng tôi bị rượt đuổi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại. Lúc đó Tom đã đặt mạng sống của mình vào tay tôi và không cho phép tôi làm bất cứ điều gì nếu anh cảm thấy không an toàn. Đó là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên.

Hayley Atwell và Tom Cruise đóng cảnh hành động nguy hiểm THE HOLLYWOOD REPORTER

Tôi cũng chứng kiến các kỹ sư thiết kế và xây dựng đoạn đường để quay phim. Rồi tôi nhìn thấy Tom một sáng nọ nhảy khỏi trực thăng khi bay qua vách núi để thử sức gió và nghe rõ tiếng cười của anh phát ra thay vì sợ hãi. Một người đàn ông đã liều mạng vì bộ phim chỉ để làm hài lòng khán giả của mình thì không phải dạng vừa".

Khi được hỏi liệu có thể tiết lộ thêm về lần quay phim ở Bắc Cực cho phần cuối của Mission: Impossible không, Hayley Atwell đáp: "Chưa từng có phim nào được quay ở Bắc Cực trừ Mission: Impossible. Mọi người nghĩ rằng điều đó là không thể, và may mắn thay, đoàn phim đã làm được. Trọng tâm chính vẫn là an toàn của dàn diễn viên và cả đoàn làm phim. Bắc Cực không thuộc sở hữu của bất cứ quốc gia nào. Nó quá hùng vĩ và nguyên sơ. Đôi khi, ở nhiệt độ âm 55 độ C với gió lạnh buốt, việc phải thực hiện một cuộc đối thoại hay hành động ở đó cần được tổ chức thật kỹ lưỡng và tập trung cao độ. Còn làm thế nào mọi người kết hợp những điều đó lại với nhau rồi thực hiện theo câu chuyện phim thì tôi không biết... Nhưng Bắc Cực vẫn là nơi phi thường nhất mà tôi từng đến trên hành tinh này và có lẽ sẽ không bao giờ quên".