'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One' của Tom Cruise giữ vị trí số 1 doanh thu

Doanh thu của phần tiếp theo bom tấn hành động của Tom Cruise là một phần đáng kể trong dự đoán đạt 90 triệu USD sau cuối tuần này.

Một số người trong ngành đang mong đợi hiệu ứng hào quang từ Top Gun: Maverick cũng của siêu sao Tom Cruise lan sang Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One giúp nâng cao doanh thu tại rạp chiếu trong mùa hè để trở thành phim có doanh thu cao ở Bắc Mỹ.

Tom Cruise và nữ diễn viên Hayley Atwell dự lễ ra mắt Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One IMDb

Tom Cruise tạo dựng được danh tiếng toàn cầu trong nhiều năm qua. Tuy nhiên cần nhắc lại rằng phim của anh không phải lúc nào mở màn cũng đạt doanh thu cao nhất. Thay vào đó, các phim của anh có xu hướng thu hút khán giả lớn tuổi, những người ít có xu hướng ra rạp khi phim vừa phát hành trong vài ngày đầu tiên.

Top Gun: Maverick từng đạt 126 triệu USD sau 3 ngày ra mắt, tính đến nay thu về 1,5 tỉ USD toàn cầu.

Cho đến nay, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One kiếm được 82,1 triệu USD ở phòng vé quốc tế sau 3 ngày đầu tiên công chiếu.

Sound of Freedom - bộ phim kinh dị có Jim Caviezel đóng chính và Alejandro Gómez Monteverde đạo diễn giữ vị trí thứ 2 về doanh thu.

Insidious: The Red Door của Sony chiếm vị trí thứ 3, dự kiến thu về 12,6 triệu USD cho đến hết chủ nhật (16.7).

Đạo diễn Christopher McQuarrie (phải) chỉ đạo Tom Cruise diễn xuất trong bom tấn Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Indiana Jones and the Dial of Destiny đang phải đối mặt với mức giảm 59% trong tuần thứ ba công chiếu. Phần cuối series phim của Harrison Ford thêm 3,3 triệu USD hôm 14.7, nâng tổng doanh thu nội địa lên 136 triệu USD.

Disney cũng có khả năng lọt vào top 5 với bộ phim hoạt hình lãng mạn Elemental, thêm 2,6 triệu USD vào ngày 14.7, kéo dài doanh thu Bắc Mỹ lên 119 triệu USD.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (tựa Việt Nhiệm vụ: Bất khả thi - Nghiệp báo phần một) với diễn xuất của dàn sao Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby… hiện thu về 33,5 tỉ đồng tại phòng vé ở Việt Nam từ hôm khởi chiếu 8.7.