'Insidious: The Red Door' vượt qua 'Indiana Jones 5' với 15,2 triệu USD ngày công chiếu

Insidious: The Red Door chắc chắn sẽ giành vị trí đầu bảng xếp hạng Bắc Mỹ vào cuối tuần, dự kiến thu về 31 triệu USD, lật đổ phim dẫn đầu phòng vé tuần trước là Indiana Jones and the Dial of Destiny (Indiana Jones 5) có Harrison Ford đóng chính.

Insidious: The Red Door nhận được một số đánh giá tiêu cực, chỉ có 15% đánh giá tán thành từ các nhà phê bình hàng đầu trên trang web tổng hợp Rotten Tomatoes. Khán giả chấm điểm "C+" trên Cinema Score.

Ngôi sao Patrick Wilson trở lại với Insidious: The Red Door qua vai Josh Lambert IMDb

Tuy nhiên phần thứ năm của series Insidious không cần phải vượt qua những lời truyền miệng tồi tệ. Với ngân sách sản xuất được báo chỉ vỏn vẹn 16 triệu USD, đây đã là một chiến thắng quyết định.

Nhiều hy vọng Indiana Jones 5 có thể trụ vững ở vị trí số 1 tại phòng vé nhưng điều đó dường như không còn đúng nữa. Bộ phim của Harrison Ford đã kiếm được thêm 7,6 triệu USD vào ngày 7.7. Tổng doanh thu tại Bắc Mỹ của phim ước tính đạt khoảng 120 triệu USD tính cho hết ngày 9.7.

Với ngân sách sản xuất 295 triệu USD, bộ phim Indiana Jones 5 của hãng Disney luôn phải đối mặt với việc leo dốc để đạt được lợi nhuận từ rạp chiếu. Phim đang trên đà giảm khoảng 56% so với con số khiêm tốn 60 triệu USD sau ba ngày đầu công chiếu

Indiana Jones 5 sẽ phải tranh giành doanh thu khi đối đầu với 2 bom tấn Oppenheimer và Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One ra rạp vào tuần thứ 2 và 3 của tháng 7.

Rose Byrne trong phim Insidious: The Red Door IMDb

Phim gián điệp Sound of Freedom ra mắt tại 2.850 rạp vào ngày 4.7, dự đoán đạt tổng doanh thu nội địa trong sáu ngày là 37 triệu USD. Như vậy là đủ để đứng thứ ba trên các bảng xếp hạng doanh thu Bắc Mỹ.

Khởi chiếu vào cuối tuần này, Lionsgate đưa bộ phim hài Joy Ride vào 2.820 rạp, hiện kiếm được 2,6 triệu USD vào ngày 7.7, bao gồm 1,1 triệu USD bán vé trước.

Elemental của Disney và Pixar đứng thứ tư sau khi thu thêm 2,9 triệu USD vào ngày 7.7. Bộ phim hoạt hình lãng mạn này không hy vọng thu lại vốn khi kinh phí sản xuất lên đến 200 triệu USD hiện mới vượt qua tổng doanh thu Bắc Mỹ là 100 triệu USD.

Spider-Man: Across the Spider-Verse giữ vị trí thứ năm, dự đoán đạt thêm 7,7 triệu USD trong tuần thứ sáu công chiếu. Cuộc phiêu lưu của Marvel đầy khả năng vượt qua Guardians of the Galaxy Vol.3 để trở thành phim có doanh thu Bắc Mỹ cao thứ hai trong năm.

Ngôi sao Patrick Wilson trở lại với Insidious: The Red Door (tựa Việt Quỷ quyệt: Cửa đỏ vô định) qua vai Josh Lambert, đồng thời đứng sau máy quay chỉ đạo diễn xuất với tư cách đạo diễn. Ty Simpkins, Andrew Astor và Rose Byrne tiếp tục vai diễn của họ từ bản gốc năm 2010 Insidious. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ 12.7.