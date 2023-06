Harrison Ford treo nón và roi da sau 'Indiana Jones and The Dial of Destiny'

Harrison Ford (81 tuổi) đóng vai nhà khảo cổ học thích mạo hiểm thời Đức Quốc xã đã xác nhận với Reuters rằng ông sẽ không thực hiện thêm các cuộc vượt ngục liên quan đến Indiana Jones.

"Tôi đang nói lời tạm biệt với một nhân vật từng mang lại niềm vui cho mọi người. Tôi muốn phần cuối cùng của loạt phim nói về nhân vật này nhiều như bất cứ phần nào khác", Harrison Ford nói trong cuộc phỏng vấn.

Harrison Ford với chiếc nón phớt và cây roi da huyền thoại IMDB

Indiana Jones and The Dial of Destiny bắt đầu với một Harrison Ford được tạo ra với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo (AI), chiến đấu với Đức Quốc xã để giành lấy một nửa vòng quay định mệnh của nhà phát minh lừng danh Archimedes.

Khi Harrison Ford được khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung trong phim, ông nói với Reuters rằng không bao giờ nghĩ rằng một bộ phim Indiana Jones với hình ảnh trẻ trung của ông sẽ được sản xuất.

Trailer phim Indiana Jones and The Dial of Destiny

"Tôi không thể tưởng tượng rằng điều đó sẽ xảy ra. Tôi nghĩ rằng có những rào cản và phim không bao giờ được thực hiện", nam diễn viên lão làng thổ lộ.

Đối với Harrison Ford, nhân vật Indiana Jones có tuổi đời lên đến 42 năm này sẽ luôn có một vị trí yêu thích trong lòng công chúng.

Harrison Ford và Phoebe Waller-Bridge trong phim IMDb

"Indiana Jones có ý nghĩa với tôi như những gì anh ấy có ý nghĩa với khán giả. Khi tôi nhìn lại, tôi nghĩ loạt phim Indiana Jones gồm những câu chuyện hay. Tôi rất tự hào được là một phần của nó", Harrison Ford nói.

Indiana Jones xuất hiện lần đầu trong bộ phim ra rạp năm 1981 Indiana Jones and The Raiders of The Lost Ark do Steven Spielberg đạo diễn và George Lucas sản xuất. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1936 trên hành trình lấy lại hòm giao ước của Indiana Jones khỏi bàn tay Đức Quốc xã. Bộ phim đã thành công vang dội cả về mặt phê bình lẫn thương mại, đoạt 4 giải Oscar.

Tiếp theo là Indiana Jones and The Temple of Doom (1984) kể về cuộc chạm trán của Indiana Jones với một giáo phái ở Ấn Độ. Indiana Jones and The Last Crusade (1989) đánh dấu việc Indiana Jones hội ngộ với cha mình trên hành trình tìm kiếm Chén Thánh. Indiana Jones and The Kingdom of The Crystal Skull (2008) xoay quanh sức mạnh của một cổ vật ngoài hành tinh.

Tổng doanh thu của bốn phần phim Indiana Jones kể trên gần cán mốc 2 tỉ USD.

Khó tin ông già "gân" 81 tuổi như Harrison Ford đóng các cảnh hành động trong phim Indiana Jones and The Dial of Destiny IMDb

Trong Indiana Jones and The Dial of Destiny (tựa Việt Indiana Jones và vòng quay định mệnh), Indiana Jones đã lớn tuổi nhưng phải tìm kiếm nửa vòng quay định mệnh còn lại với sự giúp đỡ của cô con gái đỡ đầu Helena (Phoebe Waller-Bridge) và người bạn của cô là Teddy (Ethan Isidore). Phim ra rạp tại Việt Nam từ 29.6.

Harrison Ford vẫn thế, không làm thay đổi nhân vật lừng danh Indiana Jones năm xưa khi đang "thực hiện những trò đùa sắc sảo, những pha hành động nghẹt thở như Indiana Jones lúc trước".