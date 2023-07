Doanh thu phòng vé 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' gây thất vọng

Đó là số tiền kha khá cho một phim bom tấn hướng đến khán giả lớn tuổi, nhưng Indiana Jones 5 - một trong những phim đắt nhất từ trước đến nay, tiêu gần 300 triệu USD cần đạt doanh thu cao hơn nữa.

Cuộc phiêu lưu siêu anh hùng của DC The Flash tụt xuống vị trí thứ 8 trong tuần thứ ba ra mắt với 5 triệu USD, mức giảm lên đến 67% so với tuần trước. The Flash vẫn chưa vượt qua 100 triệu USD ở Bắc Mỹ chỉ đạt doanh thu bán vé 99,2 triệu USD tính cho đến nay.

Harrison Ford vẫn đóng vai Indiana Jones dù còn vài ngày nữa là tròn 81 tuổi! IMDb

Indiana Jones 5 là cuộc phiêu lưu cuối cùng có sự tham gia của Harrison Ford trong vai nhà thám hiểm hào hoa thu thêm 70 triệu USD tại phòng vé quốc tế, nâng mức khởi điểm toàn cầu lên 130 triệu USD. Trong khi The Flash thất bại với 75 triệu USD doanh thu quốc tế tăng thêm đưa tổng doanh thu toàn cầu lên 139 triệu USD dù tốn kinh phí sản xuất ít hơn 100 triệu USD so với Indiana Jones 5.

Xét về doanh thu ra mắt tại Mỹ, Indiana Jones 5 không sánh được với phần tiền nhiệm Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull khi mở màn 15 năm trước với 100 triệu USD. Khán giả và giới phê bình thờ ơ với Indiana Jones 5, phim đạt điểm "B+" trên CinemaScore và 68% trên Rotten Tomatoes.

Hy vọng doanh thu Indiana Jones 5 sẽ tăng mạnh vào ngày Lễ Độc lập (4.7) tại Mỹ, với ước tính 82 triệu USD ở Bắc Mỹ và 152 triệu USD trên toàn thế giới.

Nhưng xem ra Indiana Jones 5 khó có doanh thu cao hơn khi một bom tấn khác là Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One của Tom Cruise ra rạp ngày 12.7 và phim về bom nguyên tử Oppenheimer do Christopher Nolan đạo diễn khởi chiếu ngày 21.7.

Hai điểm sáng trên các bảng xếp hạng Bắc Mỹ là Spider-Man: Across the Spider-Verse vẫn giữ vị trí thứ 2 với 11,6 triệu USD trong tuần thứ năm công chiếu và Elemental của Pixar chiếm vị trí thứ 3 với 11,3 triệu USD trong tuần thứ ba ra rạp.

Spider-Man: Across the Spider-Verse đã thu về 340 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ, vượt mốc 600 triệu USD doanh thu bán vé toàn cầu. Elemental đang thể hiện sức bền với 88 triệu USD ở Bắc Mỹ và 186 triệu USD trên toàn thế giới. Có vẻ như 2 phim này sẽ tiếp tục thu hút đám đông khán giả gia đình trong suốt mùa hè.

Jennifer Lawrence và Andrew Barth Feldman trong phim hài No Hard Feelings IMDb

Bộ phim hài có Jennifer Lawrence đóng chính - No Hard Feelings - đứng ở vị trí thứ 4 với 7,5 triệu USD từ 3.208 rạp, giảm 52% so với ngày đầu ra mắt. Bộ phim của Sony Pictures, kinh phí 45 triệu USD, đã thu về 29 triệu USD ở Bắc Mỹ và 20 triệu USD tại phòng vé quốc tế.

Transformers: Rise of the Beasts của Paramount một lần nữa lọt vào top 5, kiếm thêm 7 triệu USD từ 2.852 rạp trong lần tuần thứ tư ra rạp. Cho đến nay, phần 7 Transformers đã kiếm được 136 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 381 triệu USD trên toàn cầu trong khi kinh phí sản xuất là 200 triệu USD.

Bộ phim gia đình Ruby Gillman, Teenage Kraken có kinh phí chỉ 70 triệu USD của DreamWorks và Universal, về đích ở vị trí thứ 6 khi ra mắt với 5,2 triệu USD.

Sau một loạt phim bom tấn gây ấn tượng mạnh khởi động mùa hè, các chủ rạp phim đang nuôi hy vọng các phim phát hành tháng 7 như Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One, Oppenheimer và Barbie sẽ lấp đầy chỗ tại các cụm rạp.

Indiana Jones and the Dial of Destiny (tựa Việt Indiana Jones và vòng quay định mệnh) ra rạp Việt từ ngày 29.6 đạt doanh thu khoảng 3 tỉ đồng cuối tuần qua, xếp sau nhiều phim khác như Elemental (Xứ sở các nguyên tố), Tà chú cấm, Quý công tử…