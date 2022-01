‘Aquaman’ Jason Momoa chia tay vợ sau hơn 16 năm gắn bó

Jason Momoa và Lisa Bonet cùng đưa ra tuyên bố chung thông qua Instagram của tài tử 42 tuổi cách đây ít giờ (vợ anh không dùng mạng xã hội). “Chúng tôi đều cảm thấy mình đang phải chịu sức ép trong thời kỳ đầy biến động này. Có nhiều sự thay đổi lớn đang diễn ra và gia đình chúng tôi cũng không ngoại lệ… Vì vậy, chúng tôi muốn chia sẻ thông tin cả hai đang ly thân”, sao phim Aquaman chia sẻ.

Jason Momoa cho biết anh chia sẻ chuyện riêng bằng tất cả phẩm giá và lòng trung thực, không nhằm mục đích gây chú ý. Nam diễn viên chia sẻ: “Tình yêu giữa chúng tôi vẫn tiếp tục, phát triển theo những cách mà nó mong muốn. Chúng tôi giải thoát cho nhau để hướng tới phiên bản mà cả hai đang học để trở thành”. Sao nam 7X kết thúc tuyên bố: “Sự tận tâm của chúng tôi đối với cuộc sống thiêng liêng này là các con. Chúng tôi sẽ cố gắng dạy dỗ bọn trẻ những điều tốt nhất. Cầu mong mọi thứ suôn sẻ. Mong tình yêu lan tỏa đến mọi người”.

Jason Momoa kém Lisa Bonet 12 tuổi, họ bắt đầu hẹn hò vào năm 2005 sau khi được bạn bè chung giới thiệu tại một câu lạc bộ nhạc Jazz. Trong lần xuất hiện trên Late Late Show with James Corden, nam diễn viên phim Trò chơi vương quyền chia sẻ về cuộc hẹn hò đầu tiên: “Chúng tôi chỉ tình cờ đến đúng nơi, đúng thời điểm”. Cặp sao đón con đầu Lola vào tháng 7.2007 và nhóc tì thứ hai Nakoa-Wolf hồi tháng 12.2008. Ngoài ra, Lisa Bonet còn là mẹ của nữ diễn viên Zoë Kravitz (33 tuổi) - con chung với người chồng trước. Sau hơn một thập niên bên nhau, Jason Momoa và bạn đời lâu năm mới chính thức kết hôn vào tháng 10.2017.





Trước khi tan vỡ, Jason Momoa và Lisa Bonet khiến công chúng ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp bất chấp sự chênh lệch tuổi tác. Trước truyền thông, tài tử sinh năm 1979 không ngừng bày tỏ tình yêu đối với bà xã.

Trong cuộc phỏng vấn hồi 2013, nam diễn viên bộc bạch: “Vợ tôi là một phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ấy xinh đẹp và tôi rất yêu cô ấy. Tôi quả là một người may mắn”. Anh hết lời ca tụng vợ với Huffington Post năm 2016: “Cô ấy là người phụ nữ trong mơ của tôi. Cô ấy thật tuyệt vời, cô ấy là một thiên thần”. Vài năm sau, trên tạp chí Esquire, ông bố hai con chia sẻ kết hôn với Lisa Bonet là một thành tựu lớn đối với mình. “Nếu một người nói với tôi rằng điều gì đó là không thể, tôi sẽ đáp lại: Nghe này, tôi còn kết hôn được với Lisa Bonet thì bất cứ chuyện gì cũng có thể”, tài tử 42 tuổi cho hay.

Jason Momoa sinh năm 1979, anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ lúc 20 tuổi. Tài tử 42 tuổi quen thuộc với khán giả quốc tế qua các bộ phim: Baywatch, Bullet to the Head, Wolves, Game of Thrones, Dune… đặc biệt là vai Aquaman trong Vũ trụ điện ảnh DC. Tài tử gây ấn tượng với chiều cao 1,93m, thân hình vạm vỡ, rắn rỏi cùng vẻ nam tính, hoang dã đầy cuốn hút với mái tóc dài và bộ râu rậm rạp. Năm 2018, anh từng được TC Candler vinh danh là Gương mặt đẹp trai nhất thế giới.