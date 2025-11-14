Ariana Grande bị quấy rối trên thảm đỏ

Sự cố xảy ra khi Ariana Grande cùng bạn diễn Cynthia Erivo xuất hiện trên thảm đỏ tại Universal Studios Singapore tối 13.11. Khi cả hai đang di chuyển, một người đàn ông bất ngờ chạy thẳng về phía Ariana Grande và quàng tay qua người cô.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Cynthia Erivo lập tức lao lên che chắn cho đồng nghiệp trước khi lực lượng an ninh kịp phản ứng và dường như cô còn hét lên điều gì đó để buộc kẻ quấy rối dừng lại. Ngay sau đó, các nhân viên bảo vệ đã khống chế người đàn ông này và đưa ra khỏi khu vực. Ariana Grande lộ rõ vẻ hoảng sợ và được Cynthia Erivo trấn an sau sự việc. Người đàn ông gây rối mặc áo thun trắng, quần short, mái tóc dài đen pha sợi xanh nổi bật.

Ariana Grande bị một người đàn ông lao tới quấy rối trong lúc xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim Wicked: For Good tại Singapore Ảnh: X lanagrandes

Kẻ quấy rối là 'người quen mặt' tại các sự kiện

Người đàn ông này nhanh chóng được xác định là Johnson Wen - một kẻ chuyên gây rối tại các sự kiện của người nổi tiếng, còn được biết đến trên mạng với biệt danh "Pyjama Man".

Khi phát hiện có người lạ mặt lao về phía Ariana Grande, bạn diễn Cynthia Erivo và Dương Tử Quỳnh ngay lập tức bước lên che chắn, hỗ trợ Ảnh: Instagram pyjamamann

Johnson Wen từng nhiều lần tiếp cận trái phép các nghệ sĩ như Katy Perry, The Weeknd hay nhóm The Chainsmokers trong lúc họ biểu diễn.

Ngay sau vụ việc với Ariana Grande, Johnson Wen đăng lên Instagram Story đoạn video ghi lại khoảnh khắc đó kèm chú thích: "Gửi Ariana Grande, cảm ơn vì đã để tôi nhảy lên thảm vàng cùng bạn".

Những video được quay trước khi Johnson Wen cố vượt rào tiếp cận Ariana Grande, cho thấy anh ta đứng dưới poster phim Wicked, nói rằng gặp Ariana là giấc mơ của mình. "Cảm giác như tôi đang mơ. Đó là bạn thân nhất của tôi, Ariana Grande và tôi sắp được gặp cô ấy", Johnson Wen nói rồi bật cười kỳ quái.

Sau màn gây rối, Johnson Wen lại tiếp tục đăng tải rằng anh ta đã được thả tự do, sau khi khán giả chứng kiến cảnh anh bị an ninh quật ngã và kéo đi.

Trước khi xảy ra sự cố, kẻ gây rối tự nhận giấc mơ của mình là được gặp Ariana Grande Ảnh: Instagram pyjamamann

Hành vi của Johnson Wen đã vấp phải chỉ trích mạnh mẽ từ người hâm mộ. Nhiều người cho rằng việc lao tới nghệ sĩ trong sự kiện đông người là vô cùng nguy hiểm, đặc biệt với một người từng trải qua sang chấn tâm lý như Ariana Grande.

Buổi công chiếu tại Singapore là điểm dừng chân duy nhất của đoàn phim Wicked: For Good ở châu Á trước khi khép lại tại New York vào ngày 17.11.

Johnson Wen không phải gương mặt xa lạ với lực lượng an ninh tại các sự kiện quốc tế. Tháng 6 vừa qua, Johnson Wen bị truy tố sau khi xông lên sân khấu trong buổi concert của Katy Perry tại Sydney (Úc). Anh ta đối mặt với hai cáo buộc gồm xâm nhập khu vực hạn chế và cản trở người đang thi hành nhiệm vụ.

Johnson Wen từng xông lên sân khấu trong buổi biểu diễn của Katy Perry tại Úc Ảnh: Dailymail

Johnson Wen từng bị phạt vì nhiều hành vi gây rối khác, như đu mình trên cầu bộ hành ở Brisbane năm 2020, hay chạy vào sân trong một trận bóng bầu dục năm 2021. Tổng số tiền phạt mà Johnson Wen bị ghi nhận lên tới 20.000 USD.

Dù từng tuyên bố sẽ ngừng vĩnh viễn việc xông vào sân khấu, Johnson Wen vẫn tái diễn hành vi trong năm 2024: chạy lên sân khấu tại Lễ hội Palm Tree ở Sydney và tiếp cận The Weeknd trong một buổi diễn ở Melbourne, khiến nam ca sĩ bị rơi tai nghe trong lúc cố gỡ tay Johnson Wen.

Ngoài ra, Johnson Wen từng gây rối tại Thế vận hội Paris, World Cup bóng đá nữ và chung kết Cricket World Cup ở Ấn Độ.

Sau sự cố ở Singapore, Ariana Grande được nhìn thấy thở mạnh để lấy lại bình tĩnh. Nữ ca sĩ từng thừa nhận mắc rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD) sau vụ đánh bom tại buổi hòa nhạc ở Manchester (Anh) năm 2017 khiến 22 người thiệt mạng.

Scooter Braun, quản lý cũ của Ariana Grande, từng tiết lộ nữ ca sĩ vẫn bị ám ảnh bởi vụ tấn công ngay cả 3 năm sau đó. Anh kể rằng Ariana Grande khóc nhiều ngày sau khi biết danh sách nạn nhân và cuộc gặp gỡ các gia đình bị ảnh hưởng sau đó là "những giờ khó khăn nhất trong cuộc đời cô".