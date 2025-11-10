Khoảnh khắc kinh hoàng khi Ariana Grande suýt bị ô tô đâm

Theo Daily Mail hôm 8.11, khi nữ ca sĩ 32 tuổi đang băng qua đường để gặp người hâm mộ thì một chiếc SUV màu đen bất ngờ vụt tới. Chiếc xe tiến rất sát, gần như lao thẳng vào người Ariana Grande.

Ariana Grande suýt gặp tai nạn trước mắt người hâm mộ

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X, Ariana Grande trông vô cùng hoảng hốt khi chiếc xe lao về phía mình và chỉ dừng lại cách cô vài centimet. Cô đưa tay lên che chắn và lùi nhanh sang một bên, sau đó lấy tay che miệng vì quá bất ngờ.

Ariana Grande hoảng hốt né sang một bên khi một chiếc ô tô đen tiến sát, chỉ cách cô vài centimet Ảnh: Dailymail

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý. Người hâm mộ liên tục bày tỏ sự lo lắng trước tình huống nguy hiểm mà giọng ca 7 rings gặp phải. "Thật đáng sợ", một tài khoản bình luận. Người khác nói thêm: "Tạ ơn trời cô ấy vẫn an toàn". "Đội ngũ an ninh nên bảo vệ cô ấy sát sao hơn", một người hâm mộ khác bày tỏ.

Tại sự kiện được tổ chức ở nhà hát Opera Paris, Ariana Grande xuất hiện nổi bật trong chiếc váy đen sang trọng điểm họa tiết hoa hồng. Cô khoác thêm áo đen có lớp lót màu hồng nổi bật và để áo nhẹ nhàng trượt xuống vai, tôn lên vóc dáng thanh mảnh.

Dù bạn diễn Cynthia Erivo vắng mặt, Ariana Grande vẫn tham dự cùng nhiều gương mặt nổi tiếng như Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey và đạo diễn Jon M. Chu.

Nữ ca sĩ xuất hiện nổi bật trong bộ váy đen điểm họa tiết hồng tại nhà hát Opera Paris trước khi xảy ra sự cố Ảnh: GC Images

Sau đó trong buổi tối, giọng ca Thank U, Next tiếp tục xuất hiện tại một buổi công chiếu riêng của Wicked: For Good ở Paris. Lần này cô thay trang phục sang một chiếc đầm maxi màu hồng nhạt phối cùng giày cao gót đen. Cô khoác áo đen dài khi bước xuống xe và vẫn tỏ ra vui vẻ, vẫy chào người hâm mộ bất chấp sự cố trước đó.

Chỉ vài ngày trước, Ariana Grande buộc phải bỏ lỡ buổi ra mắt Wicked tại Brazil vì trục trặc chuyến bay. Nữ ca sĩ dự kiến xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện ở thành phố São Paulo vào tối 4.11 nhưng phải rời máy bay do vấn đề an toàn kỹ thuật.

Sau sự cố, người đẹp 32 tuổi cố gắng trấn an tinh thần để tiếp tục tham dự sự kiện tiếp theo Ảnh: GC Images

Trên Instagram, cô chia sẻ sự thất vọng khi cho biết ê kíp đã cố gắng tìm mọi phương án thay thế nhưng không thể đến Brazil: "Vài giờ trước, tôi và ê kíp buộc phải rời máy bay vì máy bay phải bảo trì do sự cố an toàn và sẽ không cất cánh trước 11 giờ sáng mai. Đội của tôi và hãng Universal đã thử mọi cách để khắc phục. Chúng tôi đã tìm tất cả các chuyến bay khác, từ đêm đến sáng sớm, cả thương mại lẫn tư nhân nhưng hoàn toàn không có lựa chọn nào khả thi để đến đúng giờ. Ngay cả khi dùng phương án bay tư nhân, chúng tôi cũng cần giấy phép đặc biệt để cất cánh từ đây và việc xin phép mất rất nhiều thời gian".

Cô viết thêm: "Brazil ơi, tôi không tin là chuyện này đang xảy ra. Tôi vô cùng buồn khi phải gửi thông báo này đến mọi người".