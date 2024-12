Ethan Slater bị chỉ trích bỏ rơi vợ để ở bên Ariana Grande

Ethan Slater và Ariana Grande gặp nhau năm 2022 khi quay Wicked ở Anh ẢNH: AFP

Theo Daily Mail, Ethan Slater (bạn trai hiện tại của Ariana Grande) đang bị nhiều khán giả lên án sau khi vợ cũ của anh - Lilly Jay, chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến anh cùng tình mới hạnh phúc, cùng quảng bá bộ phim Wicked. Bà mẹ một con cho biết cảnh tượng ấy là lời nhắc nhở rất đau đớn về "sự sụp đổ công khai cuộc hôn nhân của tôi".



Trong bài viết được đăng tải trên tờ The Cut, Lilly Jay cho biết cô và đứa con mới sinh đã chuyển đến Anh để hỗ trợ Ethan Slater trong thời gian nam diễn viên quay bộ phim Wicked. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân 5 năm của họ dần có khoảng cách rồi tài tử 9X về sau rời xa vợ con và bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Ariana Grande. "Tôi tự tin chuyển đến một đất nước khác cùng đứa con 2 tháng tuổi và chồng để hỗ trợ sự nghiệp của anh ấy. Tôi bị cuốn vào sự kỳ diệu và tầm thường của việc làm mẹ đầy mới mẻ, tôi không hiểu được khoảng cách ngày càng lớn giữa chúng tôi", cô viết.

Lilly Jay và Ethan Slater thời còn bên nhau ẢNH: INSTAGRAM NV

Lilly Jay thừa nhận có những ngày bản thân không thể thoát khỏi cảm giác u ám khi việc quảng bá một bộ phim gắn liền với những ngày buồn nhất trong cuộc đời mình. Nhà tâm lý học này cũng cho biết trong khi đang chăm con, cô cũng đang cố gắng "chấp nhận sự sụp đổ đột ngột của cuộc hôn nhân của mình". Bà mẹ này chia sẻ: "Không ai kết hôn mà nghĩ rằng mình sẽ ly hôn, cũng giống như chúng ta lên máy bay mà chẳng bao giờ nghĩ rằng máy bay sẽ bị rơi".

Jay ám chỉ mối quan hệ của Ariana Grande và Ethan Slater: "Tôi thực sự không bao giờ nghĩ mình sẽ ly hôn. Đặc biệt là sau khi sinh đứa con đầu lòng và đặc biệt là không phải trong cái bóng của mối quan hệ mới giữa chồng cũ tôi với một người nổi tiếng". Nhà tâm lý học này cũng cho biết trong thời điểm tồi tệ nhất, cô sợ việc mất kiểm soát và chứng trầm cảm sau sinh sẽ hủy hoại mình. Ngoài ra, công việc của cô bị ảnh hưởng không nhỏ bởi những thông tin tràn lan trên các phương tiện truyền thông.

Giờ đây, hơn một năm sau khi đổ vỡ hôn nhân, Lilly Jay dành nhiều thời gian chăm sóc con trai nhỏ và chú tâm đến công việc của một nhà tâm lý học chuyên về sức khỏe tâm thần phụ nữ. Cô cũng cho biết mình và Ethan Slater cố gắng phân chia thời gian để ở bên con chung.

Mối quan hệ của Ariana Grande và Ethan Slater gây nhiều bàn tán ẢNH: AFP

Sau những chia sẻ của Lilly Jay, Ethan Slater vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội. Trên X, nhiều người dùng mạng xã hội lên án nam diễn viên 32 tuổi phụ bạc, thiếu tôn trọng bạn đời, làm tổn thương vợ cũ vừa sinh con chưa được bao lâu để đến bên Ariana Grande.

Giọng ca 7 Rings cũng bị "réo tên" giữa làn sóng bàn tán: "Ethan đã tự hủy hoại cuộc hôn nhân của mình! Bạn không thể phá hủy một ngôi nhà từ bên ngoài, tuy nhiên tôi ước Ariana khôn ngoan hơn một chút", "Bài viết của Lilly Jay rất hay còn Ethan Slater thì tệ và tôi hy vọng Ariana Grande sẽ thức tỉnh để nhận ra rằng một người đàn ông rời bỏ người vợ vừa sinh con cho mình chưa được bao lâu không phải là kiểu người có thể chung sống mãi mãi"… Mối tình giữa nữ ca sĩ 31 tuổi với bạn diễn trong phim Wicked một lần nữa nhận về nhiều bình luận tiêu cực.

Ethan Slater và Lilly Jay vốn là bạn từ thời trung học, họ kết hôn hồi 2018 trước khi Slater đệ đơn ly hôn vào tháng 7 năm ngoái. Thời điểm đó, nam diễn viên đang vướng tin đồn hẹn hò với Ariana Grande. Đến tháng 9.2023, giọng ca Thank you, next đệ đơn ly hôn chồng là Dalton Gomez, tiết lộ cả hai đã ly thân từ hồi tháng 2 cùng năm. Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân trước, Ethan Slater và Ariana Grande thoải mái xuất hiện bên nhau hơn.

Thời gian qua, Ariana Grande (bìa phải) và Ethan Slater (bìa trái) tích cực tham gia các hoạt động quảng bá phim Wicked

ẢNH: AFP

Trước sự chồng chéo của những mối quan hệ cũ - mới và nghi vấn ngoại tình, Ethan Slater chia sẻ với GQ: "Tôi nghĩ thật khó khăn khi những chuyện trong đời tư của bạn bị công chúng bình luận và săm soi. Có nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống riêng tư của tôi, nên thật khó khi chứng kiến những người không biết về những gì đang xảy ra bình luận về điều đó". Trong khi đó, Ariana Grande khẳng định rằng những gì mà các tờ báo lá cải đưa tin về Ethan Slater đều không chính xác.