Armenia tìm con át chủ bài mới

Armenia đã tham gia ký kết hiệp ước của LHQ về thành lập ICC từ lâu nhưng đến giờ mới phê chuẩn. Thời cuộc hiện tại ở châu Âu là nguyên cớ khiến Armenia đưa ra một trong những quyết sách đối ngoại quan trọng nhất đối với nước này kể từ nhiều thập niên trở lại đây. Nó quan trọng đến mức gần như định mệnh đối với tương lai của Armenia. Lý do là Armenia quyết định lựa chọn chỗ dựa về đảm bảo an ninh.

Người tị nạn từ Nagorno-Karabakh tới làng Kornidzor, Armenia REUTERS

Lâu nay, Armenia chọn Nga làm đồng minh và làm sự đảm bảo an ninh. Trên lãnh thổ Armenia có căn cứ quân sự của Nga và Armenia tham gia liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể do Nga dẫn dắt. Armenia cho rằng như thế là đủ để giúp nước này đối phó Azerbaijan và giữ được vùng tranh chấp Nagorno Karabakh.



Bây giờ có 3 động thái lớn cho thấy Armenia không còn coi Nga là đồng minh quân sự và an ninh tin cậy và duy nhất. Thứ nhất, Armenia nhận thấy Nga không đủ khả năng và không sẵn sàng bảo vệ vùng Nagorno Karabakh cho Armenia. Thứ hai, Armenia đã khẩn trương và mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác không chỉ về chính trị và kinh tế mà còn cả về quân sự và an ninh với Mỹ và EU, trong khi Mỹ và EU đối đầu với Nga liên quan chiến sự ở Ukraine. Thứ ba, Armenia cũng như Nga đều ký Hiệp ước Rome về thành lập ICC. Nga đã phê chuẩn từ lâu trong khi Armenia thì không. Bây giờ, Armenia nhanh chóng hoàn tất quá trình phê chuẩn tham gia ICC khi ICC đã ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Armenia chưa từ bỏ liên minh quân sự và an ninh với Nga nhưng đang chuẩn bị những con át chủ bài mới để gia tăng sức ép đối với Nga.