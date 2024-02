AS Roma có phong độ cao, HLV Rossi chia sẻ bất ngờ về HLV Mourinho

Gặp Cagliari ở trận đấu muộn nhất vòng 22 Serie A, AS Roma thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với trận lượt đi. Đội bóng áo màu bã trầu vẫn giữ nguyên bộ khung mà HLV Mourinho đã sử dụng nhưng lại bất ngờ chơi áp đảo đội khách. Ngay ở giây thứ 75, Lorenzo Pellegrini đã mang về bàn mở tỷ số. Trước khi hiệp 1 khép lại, Dybala cũng nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm tinh tế ngoài vòng cấm.

Sang hiệp 2, AS Roma vẫn duy trì lối đá tấn công đẹp mắt. Các học trò của tân HLV Rossi có thêm 2 bàn thắng do công của Dybala và Dean Huijsen để kết thúc trận đấu với thắng lợi 4-0.

Đây đã là trận thắng thứ 4 liên tiếp của AS Roma kể từ khi HLV Mourinho bị sa thải. Sau 95 năm, HLV Rossi cũng trở thành vị HLV đầu tiên của AS Roma giành 4 chiến thắng liên tiếp khi lên nắm quyền trong giai đoạn giữa mùa. Từ việc đứng thứ 8, AS Roma hiện đã vươn lên đứng thứ 5 với 38 điểm. Đồng thời, khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 4 là Atalanta chỉ còn 1 điểm.

Sau trận đấu với Cagliari, HLV Rossi có những chia sẻ bất ngờ về HLV Mourinho: “'AS Roma là một đội mạnh và họ phải tin vào chính mình. Phong cách thi đấu của chúng tôi đã hoàn toàn khác với HLV Mourinho, đội bóng bắt đầu kiểm soát bóng và chơi tấn công nhiều hơn. Các cầu thủ đã thi đấu xuất sắc ngay từ đầu, kiểm soát bóng và liên tục có những cơ hội.

Tôi không thích so sánh với HLV Mourinho, nó không đúng đắn và công bằng. HLV Mourinho đã có một số màn trình diễn rất tốt trong quá khứ. Các cầu thủ cũng xứng đáng có một HLV tốt, tập trung 100% vào những mục tiêu trước mắt”.

Dybala (phải) có cú đúp bàn thắng trước Cagliari AFP

Một vị trí trong nhóm dự Champions League là điều mà ban lãnh đạo AS Roma hướng đến. Tuy nhiên, trước mắt “Giallorossi” sẽ là chuỗi trận khó khăn, đặc biệt là họ còn phải gặp Inter Milan, Torino và Frosinone trong tháng 2.

“Tôi sẽ xem xét số điểm AS Roma kiếm được, còn quá sớm để bàn luận về vị trí cuối mùa. Tuy nhiên, đội bóng đang cảm nhận những điều tốt đẹp mà các cầu thủ thể hiện. Chúng tôi chỉ phải đối mặt với 3 đội kém hơn trong 3 trận gần nhất, vì vậy chiến thắng không nói lên được điều gì. Những bài kiểm tra khó khăn hơn đang ở trước mắt, chúng tôi phải tập trung", HLV Rossi nói tiếp.

HLV Rossi không thích bị so sánh với HLV Mourinho REUTERS

Kết thúc phần họp báo, nhà cầm quân người Ý đặc biệt khen ngợi màn trình diễn của Dybala, Lukaku và Pellegrini - những cầu thủ đang có phong độ cao gần đây.

Ông kết luận: “Dybala, Lukaku và Pellegrini đã làm việc chăm chỉ, bàn thắng và kiến tạo là thành quả xứng đáng. Tôi đã nói chuyện với 3 cầu thủ này và khẳng định họ đều là những cầu thủ tài năng. Điều duy nhất họ còn thiếu là phải tin tưởng vào bản thân nhiều hơn. Dybala, Lukaku và Pellegrini có quá nhiều phẩm chất nên tôi không mất nhiều thời gian để truyền đạt ý tưởng chơi bóng. Thật may vì có họ trong đội hình".