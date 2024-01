HLV Mourinho rạng rỡ khi Lukaku và Dybala giúp AS Roma lội ngược dòng ở Copa Italia

HLV Mourinho đã không còn lạ gì đối thủ Cremonese khi cách đây 1 năm, chính đội bóng này đã tạo nên “cơn địa chấn” và tiễn AS Roma rời khỏi Copa Italia ngay vòng đấu tứ kết. Tình thế giờ đây đã rất khác khi Cremonese đã bị rơi xuống Serie B trong khi AS Roma cũng bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng trong đội. Chính vì thế, nhiều chuyên gia dự đoán rằng AS Roma sẽ không gặp nhiều khó khăn để đòi lại “món nợ “từ đối thủ này.

Những cầu thủ tốt nhất của AS Roma đều được ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Cremonese. Tuy nhiên, đội bóng áo màu bã trầu đã vấp phải lối đá khó chịu từ Cremonese. Chỉ trong 15 phút đầu trận, 4 cầu thủ của đội khách đã phải nhận thẻ vàng sau những tình huống va chạm nguy hiểm.

AS Roma cầm bóng đến 60% và dứt điểm 12 lần trong 45 phút đầu tiên nhưng chỉ có 2 cú sút đi trúng đích. Phía đối diện, Cremonese chỉ tung ra 1 cú sút nhưng bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 37. Từ tình huống thiếu sự liên kết của hàng phòng ngự AS Roma, Frank Tsadjout chuyền bóng cho Cristante hạ gục thủ thành Mile Svilar ở cự ly gần.

Bàn thua khiến AS Roma bừng tỉnh và họ bắt đầu đẩy cao tốc độ của trận đấu. Phải chờ đến hiệp thi đấu thứ 2 khi HLV Mourinho thực hiện liên tiếp 3 sự thay đổi, trong đó có Dybala và tiền đạo Azmoun mọi thứ mới trở nên dễ dàng hơn với AS Roma. Phút 77, Azmoun có đường chuyền thuận lợi để Lukaku dứt điểm chính xác, gỡ hòa 1-1 cho AS Roma. Đến phút 85, Dybala hoàn tất cuộc lội ngược dòng cho AS Roma bằng bàn ấn định tỷ số 2-1 trên chấm phạt đền.

Bộ đôi Lukaku (phải) và Dybala vẫn tỏa sáng giúp AS Roma giành chiến thắng AFP

HLV Mourinho rạng rỡ chia sẻ sau màn lội ngược dòng của AS Roma: “Tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Tuy nhiên, cầu thủ AS Roma cần xem mỗi trận đấu trước mắt là trận chung kết.

Đáng lẽ AS Roma đã không gặp khó khăn đến vậy. Chúng tôi xứng đáng được tôn trọng vì những gì đã cố gắng. AS Roma đã thi đấu 20 trận liên tiếp không có Chris Smalling, không có Kumbulla, giờ mất đi Ndicka - những người đã nỗ lực và tiến bộ rất nhiều. Đó đều là những trường hợp khiến đội bóng gặp nhiều khó khăn”.

Vượt qua Cremonese, AS Roma sẽ chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ là Lazio ở tứ kết (9.1.2024). Đội bóng này không có phong độ cao tại Serie A và AS Roma được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn.

HLV Mourinho hài lòng với những gì mà các cầu thủ AS Roma đã thể hiện AFP

Tại Siêu cúp nước Pháp, Lee Kang-in và Mbappe đã lần lượt ghi bàn ở các phút thứ 3 và 44 để giúp PSG có thắng lợi 2-0 trước Toulouse. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 12 PSG giành Siêu cúp nước Pháp và là danh hiệu đầu tiên của HLV Luis Enrique trong mùa 2023 - 2024.