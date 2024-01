AS Roma sắp đề nghị bản hợp đồng mới cho HLV Mourinho

Các ông chủ của AS Roma đã theo dõi tất cả các lựa chọn một cách cẩn thận và họ đánh giá HLV Mourinho đang mang đến những thay đổi tích cực cho AS Roma. “Người đặc biệt” cũng đang trải qua năm cuối cùng trong bản hợp đồng với AS Roma nên việc gia hạn được đẩy lên gấp rút. Bản thân HLV Mourinho cũng nhiều lần khẳng định ông sẽ vui vẻ ở lại sân Stadio Olimpico nếu nhận được sự ủng hộ của các ông chủ AS Roma.

Theo trang Calciomercato.com, nhà Friedkin hiện đã đưa ra quyết định và sẽ đề nghị với HLV Mourinho một hợp đồng mới vào giữa tháng 1.2024. Tuy nhiên, thỏa thuận mới chỉ kéo dài thêm 1 mùa. Đồng thời, đôi bên sẽ tiếp tục ký kết hay không sẽ phụ thuộc vào tình hình của đội bóng áo màu bã trầu ở mùa 2024 - 2025. Ngoài ra, nếu AS Roma đủ điều kiện góp mặt ở UEFA Champions League, bản hợp đồng sẽ tự động được gia hạn mà không cần phải đắn đo.

Ngân sách của AS Roma vẫn cực kỳ nhỏ do đội bóng này đang đứng trước nguy cơ bị phạt vì vi phạm luật công bằng tài chính. Đồng thời, sau sự ra đi của Giám đốc thể thao cũng như người bạn thân HLV Mourinho - Tiago Pinto, AS Roma vẫn chưa tìm được ai để thay thế. Dự kiến, sau thị trường chuyển nhượng tháng 1, vị trí này mới được AS Roma công bố.

Với tất cả những lý do đó, báo chí nước Ý khẳng định AS Roma muốn mất thêm HLV Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc huấn luyện mà còn là đại diện cho tâm điểm của người hâm mộ và giới truyền thông.

Các ông chủ của AS Roma đánh giá cao sự thay đổi mà HLV Mourinho mang lại cho đội AFP

Huyền thoại AS Roma - Aldair, người từng vô địch World Cup 1994 và danh hiệu Serie A mùa 2000 - 2001 cũng vừa “đốc thúc” AS Roma gia hạn với HLV Mourinho nếu không muốn tiếp tục trải qua khủng hoảng.

Cựu hậu vệ người Brazil phát biểu trên kênh TMW: “Thật khó để nói liệu HLV Mourinho có ở lại hay không. Có tin đồn rằng anh ấy sẽ ra đi vào mùa hè năm ngoái và đối với tôi, HLV Mourinho là một trong những người quan trọng của AS Roma và xuất sắc nhất thế giới.

Thật ngạc nhiên khi ông ấy có thể mang đến những điều tuyệt vời cho AS Roma, ngay cả khi họ chưa bao giờ có tài chính vững mạnh”.

AS Roma hiện đang đứng thứ 8 tại Serie A với 29 điểm, kém 4 điểm so với đội đang xếp thứ 4 là Fiorentina. Ở vòng 19, HLV Mourinho cũng vừa nhận thẻ đỏ và sẽ vắng mặt trong cuộc “đại chiến” với AC Milan ở vòng 20. Nhà cầm quân 60 tuổi đã nhận 7 thẻ đỏ kể từ khi làm việc tại Serie A - trở thành người ngoại quốc nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong lịch sử bóng đá Ý.