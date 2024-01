HLV Mourinho 'lập kỷ lục' nhận thẻ đỏ, bỏ họp báo sau trận hòa trước Atalanta

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ của HLV Mourinho diễn ra ở phút 90+4. Lukaku có tình huống lùi về để hỗ trợ phòng ngự đã vachạm với cầu thủ của Atlanta. Thay vì cho AS Roma được hưởng quả đá phạt, trọng tài chính đã bỏ qua tình huống và cho trận đấu tiếp tục. “Người đặc biệt” phản ứng dữ dội ngoài đường biên và bị đuổi khỏi sân.

Đây đã là lần thứ 7 chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị đuổi khỏi sân kể từ khi ông trở thành HLV của AS Roma, một "kỷ lục buồn" ở đội bóng này. Trước mắt, HLV Mourinho sẽ vắng mặt trong trận AS Roma gặp AC Milan ở vòng 20 Serie A (15.1). Tuy nhiên, mức án có thể được tăng lên dựa trên những báo cáo của trọng tài. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 2 liên tiếp HLV Mourinho vắng mặt ở những trận AS Roma gặp AC Milan.

HLV Mourinho đã nhận 7 thẻ đỏ kể từ khi dẫn dắt AS Roma AFP

Trước đó, AS Roma cũng chơi không tốt trước Atalanta. Đội bóng áo màu bã trầu được chơi trên sân nhà nhưng để đội khách lấn lướt trong hiệp 1. Ngay ở phút thứ 8, lưới của thủ thành Rui Patricio đã rung lên sau tình huống đánh đầu chính xác của Teun Koopmeiners. Phải nhờ đến bàn thắng trên chấm phạt đền của Dybala ở phút 39, AS Roma mới có thể giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Sau trận đấu với Atlanta, HLV Mourinho cũng không tham gia trả lời họp báo. Đồng thời, cả các cầu thủ và nhân viên của AS Roma cũng từ chối khi được kênh DANZ yêu cầu phỏng vấn. Tuyên bố duy nhất mà đội bóng này đưa ra trên cả kênh DAZN và Sky Sport Italia là “AS Roma không muốn bình luận bất kỳ điều gì về trận đấu”.

Trận hòa 1-1 trước Atalanta khiến AS Roma bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Các học trò của HLV Mourinho đang đứng thứ 8 khi có 29 điểm, kém vị trí thứ 4 của Fiorentina - đội đã bất ngờ nhận thất bại ở vòng đấu này trước Sassuolo 4 điểm.

Dybala giữ lại 1 điểm cho AS Roma REUTERS

Ở trận đấu khác, Juventus đã có màn lội ngược dòng cảm xúc trên sân của đối thủ Salernitana. “Lão bà” vừa đánh bại Salernitana 6-1 ở Coppa Italia vào giữa tuần nhưng gặp rất nhiều khó khăn ở màn tái đấu. Salernitana còn khiến Juventus phải “toát hồi hôi” khi thay đổi hoàn toàn bộ mặt và có bàn dẫn trước do công của Giulio Maggiore ở hiệp 1.

Phải đến hiệp 2, khi Giulio Maggiore bị đuổi khỏi sân ở phút 53, đội bóng thành Turin mới lấy lại thế trận. Cầu thủ vào sân thay người Samuel mang về bàn gỡ hoà ở phút 65 trước khi Vlahovic ghi bàn ở phút 90+1, ấn định màn ngược dòng 2-1 cho Juventus. Ngôi sao người Serbia đã ăn mừng cảm xúc sau bàn thắng trước Salernitana. Đây đã là bàn thắng thứ 7 sau 17 trận tại Serie A mùa 2023 - 2024 của chân sút sinh năm 2000.

Vlahovic ăn mừng cảm xúc khi giúp Juventus có 3 điểm AFP

Thắng lợi trước Salernitana giúp Juventus có 46 điểm, giữ vững vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Các học trò của HLV Max Allegri đang có phong độ cực cao và chỉ còn kém đội đầu bảng là Inter Milan 2 điểm.