AS Roma bất ngờ chia tay ‘cánh tay mặt’ của HLV Mourinho

"Nhiệm kỳ của Giám đốc thể thao Tiago Pinto sẽ kết thúc khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đóng cửa (ngày 1.2). Chúng tôi xin cảm ơn Tiago Pinto vì sự làm việc không mệt mỏi của anh ấy với CLB, từ đội 1 cho đến các đội trẻ và đội bóng đá nữ. Quá trình tuyển dụng giám đốc thể thao mới đang được tiến hành, và sẽ được chúng tôi công bố trong vài tuần tới", thông báo của CLB AS Roma ngày 5.1 cho biết.

HLV Mourinho (phải) và ông Tiago Pinto AFP

Thời gian làm việc cho AS Roma, ông Tiago Pinto giúp HLV Mourinho chiêu mộ nhiều ngôi sao đình đám như Dybala và Lukaku, vô địch giải Conference League năm 2022 và vào chung kết Europa League năm 2023.

"Sự thay đổi bất ngờ của AS Roma ở vị trí giám đốc thể thao, cho thấy giới chủ CLB này đứng đầu là tỉ phú người Mỹ, Dan Friedkin đang chuyển hướng với một dự án mới. Điều này cũng có thể sẽ liên quan đến tương lai của HLV Mourinho, với nhiều tin đồn nhà cầm quân này sẽ không được gia hạn hợp đồng sau mùa giải 2023 - 2024", trang RomaPress (Ý) cho biết.

"Ông Tiago Pinto ngay sau xác nhận chia tay AS Roma, đang được CLB Al Nassr ở Ả Rập Xê Út quan tâm chiêu mộ. Tương tự, HLV Mourinho cũng được các CLB tại đây xúc tiến đàm phán, khi tương lai ở đội bóng thành Rome của nhà cầm này đến giờ chưa được đảm bảo", trang RomaPress tiết lộ.

Cả HLV Mourinho và ông Tiago Pinto đang gặp nhiều khó khăn tại AS Roma vì vấn đề tài chính eo hẹp của CLB, khiến họ không thể chiêu mộ được các cầu thủ ngôi sao như mong muốn. Hầu hết các bản hợp đồng chiêu mộ đều dưới dạng cho mượn hoặc miễn phí. AS Roma còn đang bị giới hạn vì luật Công bằng tài chính, khiến họ chỉ có khoảng 1,5 triệu euro chi phí mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Số tiền mua sắm này chỉ có thể được tăng lên nếu AS Roma bán bớt cầu thủ hiện nay.

Tiago Pinto chính thức chia tay AS Roma sau kỳ chuyển nhượng mùa đông AFP

"Đây là những bất đồng âm ỉ giữa Tiago Pinto và ban lãnh đạo đội bóng thành Rome, cũng như những đòi hỏi của HLV Mourinho không được đáp ứng, khiến các bên chịu sức ép rất lớn. HLV Mourinho gần đây còn thổ lộ, sẵn sàng đưa tiền đạo Lukaku về đá trung vệ nếu AS Roma vẫn không chiêu mộ được trung vệ nào trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Khả năng này là rất có thể, vì AS Roma rất khó chiêu mộ được cầu thủ giỏi với số tiền chỉ 1,5 triệu euro", trang Calciomercato.com bày tỏ.