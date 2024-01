Lý do Mbappe từ bỏ 80 triệu euro để được ra đi tự do

"Thỏa thuận này có thể thay đổi và phức tạp. Không đơn giản như việc chỉ giảm mức phí cho lòng trung thành của Mbappe. Nếu Mbappe ở lại PSG, anh sẽ được hưởng số tiền này", nhà báo Ben Jacobs, chuyên gia bình luận bóng đá người Mỹ, cho biết.

Mbappe lựa chọn khôn ngoan để chủ động quyết định tương lai của mình AFP

Mbappe ký hợp đồng gia hạn với PSG vào tháng 5.2022 với thời hạn 2 năm cùng điều khoản gia hạn năm kế tiếp nếu đồng ý. Trong đó, ngôi sao 25 tuổi người Pháp này được đội bóng thành Paris hứa trao một khoản tiền thưởng cho lòng trung thành ở lại CLB lên đến 80 triệu euro.

"Nhưng đến nay PSG chưa thể thanh toán do các vấn đề về tài chính bị ảnh hưởng bởi luật Công bằng tài chính của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Mbappe đã đạt thỏa thuận với Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi về khoản tiền thưởng này, với điều kiện anh sẽ từ bỏ và đổi lại được thi đấu trọn vẹn mùa giải (2023 - 2024) trước khi ra đi tự do vào mùa hè. Đây được xem là thỏa thuận phù hợp cho cả hai bên. Mbappe cũng sẽ không bị áp lực trong việc phải đàm phán gia hạn với PSG", tờ AS cho biết.

Lý do nào khiến Kylian Mbappe không muốn gia hạn với Paris Saint-Germain?

Sau trận PSG thắng Toulouse với tỷ số 2-0 ngày 4.1 để vô địch Siêu cúp nước Pháp, Mbappe phát biểu: "Tôi chưa đưa ra quyết định nào về tương lai của mình. Tôi không đưa ra sự lựa chọn. Không ai nói gì về tình thế của của tôi trong CLB hiện nay, đó không phải là một chủ đề. Chúng tôi có thỏa thuận với Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi nên có nghĩa là tất cả các bên đều được bảo vệ. Trọng tâm lúc này là CLB chứ không phải tình hình của tôi".

Mbappe sẽ đưa ra quyết định vào mùa hè 2024 AFP

"Sự lựa chọn này được xem rất khôn ngoan của Mbappe, khi anh giành thế chủ động để quyết định tương lai của mình vào mùa hè năm nay. Nếu ra đi, dù từ bỏ số tiền 80 triệu euro phí trung thành của PSG, nhưng khi gia nhập CLB mới Mbappe sẽ được nhận số tiền cực lớn (là khoản phí gia nhập) có thể lên tới vài trăm triệu euro.

Trường hợp vẫn muốn ở lại PSG, ngoài số tiền 80 triệu euro phí trung thành sẽ được nhận, ngôi sao này còn được hưởng thêm các khoản phí là tiền thưởng cho việc gia hạn hợp đồng, như đã từng nhận khi gia hạn hồi tháng 5.2022", tờ AS chia sẻ.