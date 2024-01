HLV Mourinho sẽ dẫn dắt đội tuyển Brazil?

HLV Mourinho hiện còn thời hạn hợp đồng với CLB AS Roma (Ý) đến hết mùa giải 2023 - 2024. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn chưa rõ khả năng có được đàm phán hợp đồng mới hay không, trong lúc cũng có nhiều tin đồn đội bóng thành Rome đang âm thầm chiêu mộ HLV mới thay thế ông.

HLV Mourinho AFP

"Tôi không nghĩ điều đó là đúng. Tôi không có lý do gì để nghĩ rằng chủ sở hữu CLB AS Roma không trung thực với tôi, như tôi đã tin tưởng và trung thực với họ 100%. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là họ vẫn muốn tôi ở lại. Tôi chỉ nghĩ rằng, hoàn toàn không có chuyện họ đang đàm phán với các HLV khác sau lưng tôi. Do đó, các tin tức này không khiến tôi phiền lòng", HLV Mourinho cho biết, sau trận AS Roma thắng Cremonese với tỷ số 2-1 ngày 4.1 để vào tứ kết Cúp nước Ý.

HLV Mourinho cũng tiết lộ, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023, ông đã từ chối nhiều lời đề nghị cực kỳ hậu hĩnh từ Ả Rập Xê Út để tiếp tục gắn bó với AS Roma, vì lời hứa với các CĐV và chủ sở hữu đội bóng, tỉ phú người Mỹ, ông Dan Friedkin.

Gần đây, theo báo chí Ý, HLV Mourinho nhiều lần thổ lộ ý định muốn đàm phán hợp đồng mới với AS Roma và hy vọng sẽ đạt thỏa thuận trước tháng 4 năm nay. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hợp đồng mới của nhà cầm quân này với giới chủ AS Roma đến nay vẫn chưa có thời hạn cụ thể.

HLV Mourinho (phải) sẽ dẫn dắt đội tuyển Brazil, sau khi HLV Ancelotti (trái) đã gia hạn với Real Madrid? AFP

Theo tờ The Athletic (Anh): "HLV Mourinho cũng đang được liên hệ với CLB Newcastle ở giải Ngoại hạng Anh, nếu HLV Eddie Howe vẫn không thể giúp đội bóng này thoát khỏi tình cảnh sa sút như hiện nay. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cũng chuyển hướng theo đuổi HLV Mourinho, sau khi HLV Ancelotti đã gia hạn với Real Madrid. Do đó, sau mùa giải 2023 - 2024, trường hợp AS Roma vẫn im lặng với tương lai của HLV Mourinho, thì nhà cầm quân này có thể quyết định trở thành HLV mới của đội tuyển Brazil dự Copa America 2024, hoặc sẽ trở lại giải Ngoại hạng Anh dựa trên tình hình của CLB Newcastle".

Phản ứng trước các thông tin này, HLV Mourinho bày tỏ: "Chưa có ai gọi cho tôi, hay người đại diện của tôi từ Brazil nói về khả năng làm HLV trưởng mới của Selecao (đội tuyển Brazil). Tôi chưa có bất cứ quyết định nào. Tôi vẫn đang tập trung vào mùa giải với AS Roma, với mục tiêu tốp 4 giải Serie A, chinh phục ngôi vô địch Cúp nước Ý và Europa League".