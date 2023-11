Danh thủ Francesco Totti muốn CLB AS Roma phải giữ HLV Mourinho lâu dài

"HLV Mourinho? Với tôi, ông ấy là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất thế giới. Ông ấy đã đưa AS Roma tới 2 trận chung kết các cúp châu Âu chỉ trong 2 năm, điều chưa bao giờ xảy ra. Chỉ riêng điều này thôi, Mourinho đã rất đáng được khen ngợi rồi", Francesco Totti trả lời phỏng vấn trên kênh Bobo TV mới đây.

Hợp đồng của HLV Mourinho với AS Roma sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2023 - 2024 AFP

"Là một CĐV trung thành của AS Roma. Tôi cảm ơn HLV Mourinho suốt đời vì những gì ông ấy đã mang lại cho đội bóng. Nếu mùa này HLV Mourinho đưa AS Roma trở lại giải Champions League thì còn tuyệt vời hơn nữa.

AS Roma là một đội bóng lớn, phải có những HLV tầm cỡ như Mourinho. Tôi rất vui nếu ông ấy tiếp tục gắn bó với CLB lâu dài. Nếu ông ấy ra đi, đội bóng phải tìm HLV khác có tầm cỡ như vậy mới tương xứng. Kể từ khi HLV Mourinho đến, ngay cả những trận đấu ít quan trọng của AS Roma cũng đều bán cháy vé trên sân Olimpico. Chắc chắn phải có lý do nào đó phải không?", Francesco Totti chia sẻ.

Theo trang Football Italia: "Từ khi có HLV Mourinho (từ mùa 2021 – 2022), hầu hết các trận trên sân Olimpico đều bán cháy vé, giúp mang lại nguồn thu cực khủng cho CLB AS Roma với số tiền thu được gần 100 triệu euro chỉ riêng bán vé".

AS Roma hiện xếp thứ 7 ở giải Serie A (Ý) với 18 điểm sau 12 trận. Trận mới nhất đội bóng thành Rome để hòa kình địch cùng thành phố là Lazio với tỷ số 0-0.

Cựu danh thủ Francesco Totti của AS Roma AFP

Theo Francesco Totti: "Trận đấu này kém hấp dẫn, vì đôi bên đều không tạo nhiều cơ hội ghi bàn đáng kể. AS Roma chỉ có 1 cú sút trúng khung thành từ Karsdorp. Dù vậy, tôi đánh giá cao AS Roma, khi đội hình hiện nay được HLV Mourinho thiết lập cho một cuộc đua dài hơi để cạnh tranh vị trí tốp 4".

"Sau nhiều năm bị bỏ rơi, đây là thời điểm thích hợp để AS Roma trở lại Champions League. Đã có những bản hợp đồng quan trọng đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè như Lukaku, Houssem Aouar, Paredes, Renato Sanches... Nếu cả đội tiếp tục cải thiện và gắn bó hơn nữa, AS Roma hoàn toàn đủ sức đạt mục tiêu vào tốp 4. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, sẽ rất khó có ai đến và những bản hợp đồng trong tháng 1 cũng rất ít khi đạt hiệu quả. Do đó, tôi tin những chất liệu hiện nay đã đủ đáp ứng mọi yêu cầu của HLV Mourinho", Francesco Totti bày tỏ.