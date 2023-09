HLV Mourinho thuyết phục thành công danh thủ Francesco Totti trở lại AS Roma

"Tôi và HLV Mourinho thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Tôi cũng nói chuyện với ông ấy qua điện thoại cách đây không lâu. Tôi nghĩ, ông ấy muốn tôi trở lại AS Roma", Francesco Totti chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Corriere dello Sport ngày 15.9.

HLV Mourinho thuyết phục được Francesco Totti trở lại AS Roma sẽ là một thành công rất lớn AFP

"Có lẽ vào năm sau (2024) tôi sẽ trở lại AS Roma. Tôi nhớ AS Roma rất nhiều. Và tôi cũng nhớ sân cỏ. Tôi đã từng có rất nhiều niềm vui ở đó. Tôi tiếp tục xem AS Roma thi đấu tại nhà: nó đã và sẽ luôn là cuộc sống của tôi. AS Roma đã khiến tôi được cả thế giới biết đến", Francesco Totti cho biết thêm.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Francesco Totti chỉ khoác áo CLB AS Roma từ năm 1993 đến khi giải nghệ năm 2017. Anh cùng đội bóng thành Rome đoạt chức vô địch Serie A mùa 2000 - 2001, 2 lần vô địch Cúp nước Ý năm 2007 và 2008. Danh hiệu lớn nhất của Francesco Totti là vô địch World Cup 2006 cùng đội tuyển Ý.

Sau khi giải nghệ, Francesco Totti từng làm Giám đốc CLB AS Roma một thời gian. Anh từ chức vào tháng 6.2019 do xung đột dữ dội với Chủ tịch CLB lúc đó là doanh nhân tỉ phú James Pallotta (người Mỹ). Cựu danh thủ này, từ đó rút lui hẳn mọi vai trò với đội bóng cũ.

Francesco Totti sắp trở lại AS Roma trong vai trò mới AFP

Theo báo chí Ý, Francesco Totti hiếm khi trở lại sân Olimpico xem AS Roma thi đấu từ năm 2019, anh chỉ xem tại nhà qua truyền hình. Gần đây, đội bóng thành Rome với chủ mới, gia đình tỉ phú người Mỹ Dan Friedkin nắm quyền sở hữu và thực hiện dự án đưa đội bóng trở lại thành thế lực ở giải Serie A. Trong đó, HLV Mourinho là người được đánh giá thích hợp để thực hiện dự án.

Sau 2 mùa giải tương đối thành công với chức vô địch Conference League và vào chung kết Europa League, HLV Mourinho đang tiếp tục năm thứ 3 hợp đồng trong mùa giải 2023 - 2024 đặt mục tiêu đưa AS Roma giành suất dự Champions League. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dự định sẽ đàm phán gia hạn với AS Roma từ đây đến cuối năm.