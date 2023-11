AS Roma hòa thất vọng Lazio, HLV Mourinho và HLV Sarri bất ngờ trở nên thân mật

Màn so tài trên sân Stadio Olimpico chứng kiến sự cân bằng giữa 2 đội xuyên suốt 90 phút. Cả AS Roma và Lazio đều ra sân với những cầu thủ tốt nhất nhưng không một lần xuyên thủng mành lưới của đối phương. Các học trò của HLV Mourinho là những người dứt điểm tốt hơn ở trận này với 8 lần thử tài thủ thành Ivan Provedel phía Lazio. Tuy nhiên, chỉ 2 cú sút trong số đó bóng đi trúng đích. Điểm nhấn của trận đấu đến từ những pha va chạm liên tục từ các cầu thủ 2 bên ở khu vực trung tuyến. Theo thống kê của trang Squawka, trận đấu giữa Lazio và AS Roma có đến 30 tình huống phạm lỗi và trọng tài chính đã phải rút ra 7 thẻ vàng.

Trái với những màn “khẩu chiến” căng thẳng trước trận, HLV Mourinho và HLV Sarri đã tìm nhau và bắt tay thân mật sau trận derby. HLV Sarri liên tục nở nụ cười khi trong 5 trận gần nhất đối đầu với HLV Mourinho ông đã thắng 3, hòa 1 và chỉ để thua 1. Ngoài ra, Lazio cũng giữ sạch lưới 3 trận liên tục trước AS Roma.

HLV Sarri chia sẻ: “Ngoài đời HLV Mourinho là một con người tuyệt vời. Đây là trận derby cuồng nhiệt nhất nước Ý nên cầu thủ 2 đội gặp nhiều khó khăn. Khi bạn không thể thắng, bạn cần không được thua. Lazio cần tấn công trong vòng cấm với sự ổn định và số lượng nhiều hơn. Tôi thất vọng khi chứng kiến mặt sân trong tình trạng như thế này, vì việc chơi bóng thực sự trở nên khó khăn do mặt sân không đạt tiêu chuẩn. Nó đặc biệt gây tổn hại cho Lazio, những người cố gắng tổ chức tấn công từ bên phần sân nhà”.

HLV Sarri vui vẻ tìm HLV Mourinho sau trận đấu AFP

Bên kia chiến tuyến, HLV Mourinho cũng dành nhiều lời khen cho Lazio và chỉ ra nguyên nhân khiến AS Roma không một lần chọc thủng lưới đối thủ: “HLV Sarri luôn vui vẻ với tôi, chúng tôi đã nói đùa trước trận đấu về những lời đã trao đổi căng thẳng suốt cả tuần đã qua. Tôi cũng đã nói một điểm chung, chúng tôi thích nhau. Sau trận đấu, chúng tôi đã nói đùa rằng ý nghĩa của trận hòa là trong hai tuần tới, cả hai đội sẽ không cười nhưng cũng sẽ không khóc. Đó là ý nghĩa của một trận hòa.

Những cầu thủ có thể trạng tốt nhất đã được chọn, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Renato Sanches, Pellegrini, Aouar đang không có phong độ tốt nhất. Chúng tôi đã chọn những cầu thủ có trái tim, khối óc, đôi chân và tinh thần để chơi một trận đấu ở cấp độ này”.

Trận hòa 0-0 khiến AS Roma không thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng khi họ vẫn đứng thứ 7. Lukaku và các đồng đội hiện có 18 điểm và kém đội đang đứng thứ 4 là Napoli 3 điểm. Trong khi đó, Lazio chỉ kém AS Roma 1 điểm và đứng ở vị trí thứ 10.

AS Roma (áo đỏ) vẫn chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng AFP

Ở trận đấu đáng chú ý khác tại Serie A, Inter Milan tiếp đối thủ Frosinone với mục tiêu giành 3 điểm để đòi lại ngôi đầu bảng từ Juventus. Dù vậy, các học trò của HLV Simone Inzaghi đã vấp phải lối đá khó chịu của đội khách. Giữa lúc khó khăn, Federico Dimarco trở thành người hùng của Inter Milan bằng pha làm bàn từ khoảng cách giữa sân. Đầu hiệp 2, Hakan Calhanoglu thực hiện chính xác quả phạt đền, ấn định thắng lợi 2-0 và đưa Inter Milan trở lại ngôi đầu bảng.

Federico Dimarco (phải) mang về bàn thắng đẹp mắt cho Inter Milan REUTERS

Tại La Liga, Lewandowski đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng để giúp Barca có 3 điểm trong trận đấu với Alaves. Ngay ở phút đầu tiên, “Gã khổng lồ xứ Catalan” đã phải nhận bàn thua sau tình huống tấn công chớp nhoáng của Alaves. Sau rất nhiều nỗ lực, Lewandowski mới có thể tìm được bàn gỡ hòa cho Barca ở phút 53. Đến phút 78, tiền đạo người Ba Lan thực hiện chính xác quả phạt đền, ấn định tỷ số 2-1 cho Barca.

Lewandowski (phải) tìm lại cảm giác ghi bàn, giúp Barca có 3 điểm REUTERS

Trận thắng Alaves giúp Barca giữ vững vị trí thứ 3 với 30 điểm sau 13 vòng đấu. Các học trò của HLV Xavi đang kém vị trí thứ 2 của Real Madrid 2 điểm và đội dẫn đầu Girona 4 điểm.