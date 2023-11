Tỉ phú Anh sắp tiếp quản M.U sẽ cải tổ mạnh mẽ CLB, bán 3 ngôi sao

"Sir Jim Ratcliffe sẽ không tham gia dự án xây dựng sân vận động mới Old Trafford có trị giá tới 1,5 tỉ bảng. Ông sẽ dành khoảng 245 triệu bảng (giá trị mua 25% cổ phần của CLB M.U) để cải thiện cơ sở hạ tầng tại CLB. Bên cạnh đó, sẽ bán đi ít nhất 3 ngôi sao hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm 2024", tờ Daily Mail cho biết.

Tỉ phú Anh Sir Jim Ratcliffe (giữa) sắp kiểm soát CLB M.U mảng các hoạt động bóng đá

AFP

3 ngôi sao sẽ bị Sir Jim Ratcliffe "mời ra đi" gồm Antony, Jadon Sancho và Anthony Martial. Đây là các cầu thủ thi đấu sa sút thời gian qua, không đóng góp gì nhiều trong lối chơi của CLB M.U. Thậm chí, Jadon Sancho còn bị kỷ luật nội bộ do bất đồng với HLV Erik ten Hag.

"Việc đẩy 3 ngôi sao hàng đầu này ra đi sẽ là những công việc đầu tiên Sir Jim Ratcliffe cùng các cộng sự khi nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá, bắt đầu cải tổ lại lực lượng CLB M.U. Bên cạnh đó, các vị trí giám đốc điều hành và giám đốc kỹ thuật của M.U cũng sẽ có sự thay đổi hay bổ sung", tờ Daily Mail chia sẻ.

"Bên cạnh cải tổ nội bộ CLB M.U, Sir Jim Ratcliffe sẽ tiến hành xem xét các kế hoạch thay thế để cải tạo hoặc mở rộng sân Old Trafford, cũng như cải thiện cơ sở vật chất trong và xung quanh sân đấu nổi tiếng này. Khu tập luyện Carrington cũng được nâng cấp đáng kể với dự kiến kinh phí từ 150 triệu đến 200 triệu bảng", tờ Daily Mail tiết lộ.

Từ trái sang: Jadon Sancho, Martial và Antony sắp bị tỉ phú Sir Jim Ratcliffe tống khứ Daily Mail

Sân Old Trafford lâu đời ở bóng đá Anh và mang tính biểu tượng, nhưng đã xuống cấp nhiều năm nay, các mái che đã bị dột suốt nhiều năm. So với các sân mới của các CLB Man City hay Tottenham, sân Old Trafford hiện nay không thể so sánh.

Khi giới chủ Mỹ nhà Glazer rao bán CLB M.U, sân Old Trafford nằm trong kế hoạch với dự án xây dựng lại có giá trị tới 1,5 tỉ bảng. Tuy nhiên, thương vụ đổi chủ này bất thành khi nhà Glazer không bán đội bóng cho các doanh nhân từ Qatar (đề nghị gần 6 tỉ bảng), nhưng đồng ý bán 25% cổ phần cho tỉ phú Anh, Sir Jim Ratcliffe.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng CLB M.U (áo đỏ) hiện vươn lên hạng 6 giải Ngoại hạng Anh AFP

CLB M.U đang thời điểm khó khăn với các thành tích sa sút, nhưng thầy trò HLV Erik ten Hag vừa có chiến thắng trước Luton Town với tỷ số 1-0 vươn lên hạng 6 giải Ngoại hạng Anh.