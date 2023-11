Thật thú vị nếu huyền thoại Maldini và HLV Mourinho cùng chung CLB giải Saudi Pro League

"Paolo Maldini hiện là ứng cử viên số 1 trở thành Giám đốc kỹ thuật mới của CLB Al Ittihad tại giải Saudi Pro League (Ả Rập Xê Út). Cựu Giám đốc kỹ thuật của CLB AC Milan này, sẽ sớm đưa ra quyết định về tương lai của mình và khả năng gia nhập Al Ittihad đang được xem xét nghiêm túc", Fabrizio Romano cho biết, trong dòng tweet đăng trên tài khoản cá nhân mạng xã hội X (Twitter cũ) ngày 11.11.

Paolo Maldini đã xây dựng lại CLB AC Milan vô địch Serie A mùa 2021 - 2022, nhưng sau đó đã bị sa thải đột ngột

AFP

Ông Paolo Maldini, hiện 55 tuổi, là danh thủ huyền thoại của CLB AC Milan và bóng đá Ý. Tháng 6 vừa qua, ông xung đột với ban lãnh đạo AC Milan trong chính sách chuyển nhượng và bị sa thải một cách đột ngột.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ông Paolo Maldini phải trải qua tình huống không mấy vui vẻ với CLB AC Milan, đội bóng duy nhất ông gắn bó suốt sự nghiệp cầu thủ từ năm 1984 đến 2009 với 647 trận đấu, ghi 29 bàn.

Chưa kể, chính Paolo Maldini là người đã đặt những viên gạch xây dựng lại AC Milan dưới thời chủ mới (tập đoàn Elliott Management), chỉ trong 3 năm từ năm 2018, để sau đó đoạt ngôi vô địch giải Serie A lần đầu tiên sau 11 năm ở mùa giải 2021 - 2022.

Những ngôi sao tiềm năng từng được Paolo Maldini mang về AC Milan như Theo Hernandez, Rafael Leao, Olivier Giroud, Fikayo Tomori và Mike Maignan, hiện là trụ cột của đội bóng chủ sân San Siro.

Sắp tới, sau thời gian im tiếng, ông Paolo Maldini đang xem xét khả năng trở lại làm việc với vai trò Giám đốc kỹ thuật của CLB Al Ittihad tại giải Saudi Pro League.

HLV Mourinho vẫn chưa có kế hoạch đàm phán gia hạn với AS Roma. Gần đây ông xác nhận khả năng sẽ đến Ả Rập Xê Út làm việc trong một ngày không xa AFP

Theo tờ La Repubblica (Ý): "CLB Al Ittihad cũng đang bí mật đàm phán với HLV Mourinho để thuyết phục nhà cầm quân này đến giải Saudi Pro League từ tháng 6.2024, khi hợp đồng với CLB AS Roma hết hạn. HLV Mourinho và ban lãnh đạo AS Roma hiện chưa có kế hoạch đàm phán gia hạn hợp đồng mới. Do đó, khi mùa giải 2023 - 2024 kết thúc, nhà cầm quân này sẽ chính thức xem xét lời đề nghị từ Al Ittihad".

CLB Al Ittihad vừa sa thải HLV Nuno Espirito Santo và bổ nhiệm HLV Hassan Khalifa tạm quyền đến hết mùa giải. Trước đó, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, HLV Mourinho từng từ chối 2 lời đề nghị đến giải Saudi Pro League làm việc với mức lương cao nhất thế giới khoảng 30 triệu euro/năm.