CLB Ngoại hạng Anh tìm cách ngăn chặn Newcastle mượn cầu thủ từ giải Saudi Pro League

"Các CLB Ngoại hạng Anh cần 14/20 phiếu bầu đồng thuận mới được thông qua lệnh cấm. Nếu thành công, họ sẽ chặn được các giao dịch cho mượn cầu thủ, như trường hợp tiền vệ Ruben Neves của CLB Al Hilal có thể chuyển sang Newcastle từ kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu tháng 1.2024", nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết.

CLB Newcastle có cùng chủ sở hữu với nhiều đội bóng tại giải Saudi Pro League AFP

CLB Newcastle cùng các CLB Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad ở giải Saudi Pro League (Ả Rập Xê Út) đều có cùng chủ sở hữu là Quỹ đầu tư công (PIF) nắm phần lớn cổ phần của CLB.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, các CLB Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli và Al Ittihad dưới sự hậu thuẫn của PIF đã mua sắm rầm rộ các cầu thủ ngôi sao như Ruben Neves, Karim Benzema... Trong khi, Newcastle chiêu mộ cầu thủ đắt giá Sandro Tonali, nhưng hiện nay ngôi sao người Ý này bị cấm thi đấu 10 tháng do cá cược bất hợp pháp.

Từ đó, xuất hiện tin đồn Newcastle sẽ lựa chọn cầu thủ phù hợp để mượn từ các CLB ở giải Saudi Pro League có cùng chủ sở hữu. Tiền vệ Ruben Neves của CLB Al Hilal được nhắm đến để thay cho Tonali. Bên cạnh đó, một số cầu thủ khác cũng được đội bóng chủ sân St. James' Park nhắm đến, do lực lượng hiện nay bị thiếu hụt vì chấn thương nghỉ dài hạn khá nhiều (gần 12 cầu thủ).

Newcastle muốn mượn tiền vệ Ruben Neves thay thế Tonali REUTERS

"Các CLB Ngoại hạng Anh cho rằng, việc Newcastle sẽ lấy cầu thủ từ các CLB có liên quan với mình tại giải Saudi Pro League là rất dễ dàng. Đây là một vấn đề rất tiềm năng và hoàn toàn có thể diễn ra. Do đó, họ cần hành động để sớm ngăn chặn, với lý do bảo vệ tính toàn vẹn của giải đấu và cho phép có thêm thời gian để đạt được các giải pháp này một cách lâu dài hơn", tờ The Athletic chia sẻ.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành CLB Newcastle, ông Dan Ashworth khẳng định: "Không có quy định nào cấm Newcastle mượn cầu thủ từ giải Saudi Pro League. Các quy tắc và quy định hiện hành nói rằng không có gì có thể ngăn chặn được điều đó. Nhưng cũng có khả năng, các tổ chức khác nhau sẽ xem xét mọi việc giữa các bên liên quan".