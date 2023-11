Dybala giải thích cách ăn mừng sau khi giúp AS Roma thắng trận, áp sát tốp 4

HLV Mourinho đã giữ đúng lời hứa trước trận khi chọn Dybala và Lukaku là cặp đôi tiền đạo của AS Roma trong màn so tài với Udinese. Chơi ngay phía sau bộ đôi này là Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante và Paredes - những cầu thủ đang có phong độ cực cao sau quãng thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Lợi thế sân nhà giúp AS Roma làm chủ thế trận ngay từ đầu với những cơ hội nguy hiểm. Dybala là cầu thủ chơi rực sáng ở hiệp 1 với nhiều đường chuyền sáng nước cho đồng đội và một trong số đó đã được Bryan Cristante tận dụng để đưa AS Roma vươn lên dẫn trước ở phút 20. Dù Florian Thauvin đã mang về bàn san bằng tỷ số 1-1 cho Udinese ở hiệp 2 nhưng Dybala đích thân mang về bàn thắng nâng tỷ số 2-1 ở phút 81. Những phút cuối, El Shaarawy còn ghi thêm bàn thắng giúp đội bóng áo màu bã trầu có thắng lợi 3-1.

Đáng chú ý, bàn thắng của Dybala là pha làm bàn thứ 4.500 trong lịch sử của AS Roma. Sau pha lập công ấy, Dybala đã không giấu nổi sự xúc động và có pha ăn mừng khiến CĐV của Udinese tức giận. Cầu thủ người Argentina chạy đến khán đài của CĐV Udinese, đặt tay lên miệng và liên tục hét lớn.

Cầu thủ sinh năm 1995 giải thích hành động với kênh DAZN: “Ai đó trong số họ nói quá nhiều mà không có lý do. Tôi luôn cố gắng cống hiến những điều tốt nhất cho đội của mình. Tôi rất vui và cố gắng đáp lại tất cả tình yêu mà những người này dành cho tôi. Tôi muốn đi vào lịch sử với một chiếc cúp. Đó là một đêm tuyệt vời, điều quan trọng là phải giành chiến thắng. Tôi và Lukaku, chúng tôi hiểu nhau, đây là bí mật. Cả 2 luôn cố gắng có một kết nối quan trọng và chúng tôi đang làm rất tốt”.

Dybala ăn mừng khiêu khích CĐV Undinese AS ROMA

Chiến thắng 3-1 trước Udinese đã giúp AS Roma có 21 điểm và chỉ còn kém vị trí thứ 4 của Napoli 3 điểm. Kết thúc trận đấu, HLV Mourinho đã thở phào nhẹ nhõm, chạy ra sân và ăn mừng phấn khích cùng các học trò.

“Người đặc biệt” chia sẻ: “Tôi có cảm giác như chúng tôi đang cố gắng phá kỷ lục về số bàn thắng ghi được ở những phút cuối. Tôi ăn mừng vì đó là bàn thắng kết thúc trận đấu. Với những sự thay người, chúng tôi mất đi cường độ phòng ngự và tôi không cảm thấy an tâm lắm. Khi tôi nhận ra bàn thắng đó đã an bài trận đấu, tôi thư giãn và ôm một đứa trẻ gần băng ghế dự bị. Tôi phải ôm lấy người đầu tiên tôi nhìn thấy, may mắn thay đó không phải là cảnh sát hay gì đó”.

HLV Mourinho thở phào nhẹ nhõm sau khi trận đấu kết thúc AFP

Trận đấu tâm điểm vòng 13 Serie A giữa Juventus và Inter Milan diễn ra sau đó đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Cả 2 đội đều chọn lối đá thận trọng và không có nhiều cơ hội ăn bàn. Dusan Vlahovic giúp “Lão bà” vươn lên ở phút 27 nhưng đội trưởng của Inter Milan - Lautaro Martinez cũng nhanh chóng mang về bàn san bằng tỷ số 5 phút sau đó. Trận hòa không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của hai đội khi Inter Milan vẫn dẫn đầu với 32 điểm và Juventus xếp thứ 2 (30 điểm).

Dusan Vlahovic mang về bàn thắng mở tỷ số ở trận cầu tâm điểm giữa Juventus và Inter Milan REUTERS

Tại La Liga, Real Madrid (35 điểm) đã tạm vươn lên đầu bảng sau chiến thắng dễ 3-0 ngay trên sân của Cadiz. Rodrygo trở thành người hùng của “Kền kền trắng” khi góp 1 cú đúp. Jude Bellingham cũng đánh dấu sự trở lại sau chấn thương bằng pha lập công ấn định tỷ số 3-0 ở phút 74. Đây đã là bàn thắng thứ 11 của Jude Bellingham tại La Liga và giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.