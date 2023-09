Lukaku và Dybala giúp AS Roma thắng cực đậm, HLV Mourinho thở phào nhẹ nhõm

Bổ sung nhiều tân binh chất lượng nhưng sau 3 trận tại Serie A mùa 2023 - 2024, đội bóng của HLV Mourinho bất ngờ chỉ có được 1 điểm. Ngay cả khi có sự xuất hiện của tân binh Lukaku, AS Roma vẫn không thi đấu khởi sắc hơn ở vòng đấu trước. Cựu cầu thủ của Chelsea được tung vào sân cuối trận đấu với AC Milan nhưng AS Roma vẫn thua chung cuộc 1-2 ngay trên sân nhà Olimpico. Trước màn so tài với Empoli, AS Roma xếp thứ 17 và không ít người bắt đầu nghi ngờ về mục tiêu tốp 4 của họ.

AS Roma khiến CĐV thất vọng khi chỉ có 1 điểm sau 3 vòng đấu REUTERS

HLV Mourinho đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trước Empoli bằng việc thẳng tay loại 2 tiền đạo đã chơi mờ nhạt ở những trận trước là El Shaarawy và Andrea Belotti khỏi đội hình xuất phát. Thay vào đó, HLV người Bồ Đào Nha trao niềm tin cho Lukaku - cầu thủ tuyên bố “sẵn sàng chạy xuyên tường gạch” để mang điểm về cho AS Roma. Chơi cạnh anh là Dybala, cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương.

Lý giải về sự thay đổi, HLV Mourinho tỏ ra tự tin: “Dù AS Roma có nhiều ca chấn thương nhưng chúng tôi có thể bắt đầu bằng sự hợp tác hoàn hảo trên hàng tấn công của Lukaku và Dybala. Họ là hai cầu thủ tài năng. Chúng tôi luôn có cảm giác Dybala luôn khao khát để được cống hiến. Lukaku rất hay vì anh ấy không chơi ở Chelsea, nhưng đã tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Bỉ. Đối với tôi, AS Roma có vẻ hạnh phúc về những quyết định ấy”.

Những diễn biến trong trận đấu với Empoli đã chứng minh những sự thay đổi của HLV Mourinho hoàn toàn chính xác. Sự xuất sắc của Dybala đã giúp đội chủ nhà chơi trên cơ hoàn toàn so với Empoli. Trước khi rời sân ở phút 65, ngôi sao người Argentina đã ghi cú đúp bàn thắng ở phút thứ 2 và 55. Dybala cũng sở hữu những thông số ấn tượng như chạm bóng 44 lần, chuyền bóng chính xác 88% và liên tục hỗ trợ tích cực cho hàng phòng ngự.

Dybala đáp lại sự tin tưởng của HLV Mourinho bằng màn trình diễn xuất sắc REUTERS

Lukaku cũng không chịu kém cạnh khi liên tục quấy rối hàng thủ của Empoli. Khả năng tì đè được tiền đạo người Bỉ phát huy để mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Anh cũng trực tiếp điền tên lên bảng tỷ số sau cú dứt điểm ở phút 82.

Sự tỏa sáng của bộ đôi Lukaku và Dybala giúp những người đồng đội được hưởng lợi. Renato Sanches, Bryan Cristante, Gianluca Mancini lần lượt ghi bàn và cộng với pha đốt lưới nhà của tiền vệ Alberto Grassi bên phía Empoli, AS Roma đã giành chiến thắng đậm 7-0.

Lukaku có bàn thắng đầu tiên cho AS Roma REUTERS

Dù đội bóng liên tục ghi bàn vào lưới đối thủ nhưng đứng ngoài đường biên, "Người đặc biệt" vẫn tỏ ra bình thản. Ông không ăn mừng như thường lệ, thay vào đó liên tục hét lớn: “Hãy tiếp tục, tiếp tục”. Kết thúc 90 phút, vị chiến lược gia 60 tuổi mới có thể thở phào nhẹ nhõm và tiến đến ôm từng cầu thủ của AS Roma.

HLV Mourinho liên tục động viên các học trò REUTERS

Chiến thắng trước Empoli đã đưa AS Roma vươn lên vị trí thứ 12 với 4 điểm sau 4 trận. Trong khi đó, Empoli vẫn đứng cuối bảng sau 4 trận toàn thua. Đáng chú ý, họ cũng là đội bóng duy nhất tại Serie A vẫn chưa ghi được bàn thắng nào tại mùa giải năm nay.