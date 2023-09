HLV Mourinho đặt thử thách bản thân: Không còn bị trọng tài phạt thẻ đỏ

"Mục tiêu của tôi trong mùa giải này là không bị treo giò một lần nào. Nhưng có một điều tôi không thể thay đổi, sự trung thực và sự thật của tôi. Đó là một thử thách đối với bản thân, nhưng tôi sẽ cố gắng không gặp bất kỳ vấn đề gì với trọng tài", HLV Mourinho chia sẻ.

HLV Mourinho thường xuyên tranh cãi với trọng tài và nhận thẻ đỏ AFP

Trong 2 mùa giải trước dẫn dắt AS Roma, HLV Mourinho thường xuyên bị phạt cấm chỉ đạo do các tranh cãi với trọng tài hay phản ứng vượt mức cho phép trong trận đấu. Đầu mùa giải Serie A 2023 - 2024, HLV Mourinho và trợ lý Salvatore Foti cũng bị phạt cấm chỉ đạo 10 ngày do tranh cãi trọng tài ở cuối mùa trước. Họ chỉ trở lại chỉ đạo ở trận AS Roma thua AC Milan 1-2 ngày 2.9.

HLV Mourinho còn đang bị án phạt cấm chỉ đạo đến 4 trận tại các cúp châu Âu mùa này, vì lăng mạ trọng tài Anthony Taylor sau trận chung kết giải Europa League mùa trước. Nhà cầm quân giàu cá tính sẽ vắng mặt 4 trận tại vòng bảng Europa League sắp diễn ra giữa tuần sau, khi AS Roma đến sân khách gặp CLB Sheriff Tiraspol (Moldova) ngày 22.9.

HLV Mourinho hy vọng mình kiềm chế và không gặp bất kỳ vấn đề nào với trọng tài AFP

Trong khi đó, ở trận gặp Empoli, HLV Mourinho xác định: "AS Roma phải giành được trọn vẹn 3 điểm đầu tiên trong mùa giải. Chúng tôi đã có khởi đầu không suôn sẻ (kết quả 1 hòa, 2 thua), nên phải làm việc thật cật lực để cải thiện tình hình.

Empoli là đội bóng rất khó chịu. Tôi nhớ, không có lần nào gặp họ đều dễ dàng cả. Chúng tôi có thể vắng Smalling, Pellegrini. Nhưng Lukaku rất ổn, Dybala đang tự tin trở lại và Azmoun cũng là sự lựa chọn tốt từ băng ghế dự bị. Mục tiêu của chúng tôi là cần thắng Empoli và cả trận tiếp theo. Tôi muốn AS Roma trở lại con đường chiến thắng kể từ bây giờ, chúng tôi không được phép mắc bất cứ sai lầm nào nữa".